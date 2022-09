Paris : à l'heure du bilan, les trottinettes électriques en free-floating rappelées à l'ordre ?

Jugées dangereuses et encombrantes, les trottinettes électriques en libre-service continuent de poser problème à Paris. A tel point que la municipalité parisienne envisagerait même de repenser les clauses du contrat qui la lie aux 3 opérateurs de free-floating autorisés – Dott, Lime et Tier –, alors que celui-ci arrive à son terme.

Deux ans après avoir été choisis par la municipalité parisienne pour être les 3 seuls opérateurs de trottinettes électriques en free-floating autorisés à circuler dans la capitale, avec une flotte de 5.000 deux-roues max pour chacun, l'heure est au bilan pour Dott, Lime et Tier. Ce jeudi 29 septembre, les 3 opérateurs sont donc convoqués par l'exécutif parisien, afin d'évoquer la reconduction de leur contrat.

«On va discuter», assure-t-on à l'Hôtel de Ville, où on explique qu'il s'agit avant tout «de faire le bilan», avec son lot de points positifs et de points négatifs. Sur ce dernier point, la dangerosité de la pratique de la trottinette électrique semble être un problème de taille, avec une explosion du nombre d'accidents impliquant au moins un de ces deux-roues.

En 2021, plusieurs accidents mortels avaient même eu lieu coup sur coup, avec notamment la mort très médiatisée en juin 2021 d'une jeune femme percutée sur les quais de Seine par une trottinette sur laquelle se trouvaient deux femmes, puis la mort en juillet d'une policière, tragiquement décédée quelques jours après avoir été renversée par une ambulance dans le 12e alors qu'elle se rendait au travail en trottinette électrique.

LA TROTTINETTE ÉLECTRIQUE ADOPTÉE PAR LES PARISIENS

Conscients de ne pas faire l'unanimité, les 3 opérateurs – Dott, Lime et Tier – n'hésitent pas à faire front ensemble, expliquant dans un communiqué commun ce mardi «que la trottinette électrique fait désormais partie intégrante des solutions de mobilité au quotidien». Pour cela, ils s'appuient sur une enquête Ipsos réalisée auprès de 300 personnes, représentatifs des habitants de Paris.

Il en ressort notamment que «88 % des Parisiens considèrent que la trottinette électrique fait partie de la mobilité quotidienne à Paris» et que 80 % d'entre eux estiment que leur présence est «cohérente avec les efforts engagés par l'équipe municipale de limiter la circulation routière et de favoriser l'usage des mobilités douces».

Sur l'aspect de la sécurité, ils rappellent en outre que leurs trottinettes sont aujourd’hui limitées à 20 km/h, et à seulement 10 km/h dans 700 zones piétonnes et particulièrement denses. Selon leur étude, 62 % des Parisiens pensent que «la gestion des trottinettes s'est améliorée», même si des efforts doivent être poursuivis en matière de stationnement.

En 2021, plus de 10 millions de trajets ont été ainsi effectués en trottinettes électriques Dott, Lime et Tier. Soit «1,5 million de trajets en voiture remplacés» selon eux. Et ce, alors que plus de la moitié des Parisiens ont déjà utilisé la trottinette électrique (57 %), et jusqu'à 82 % chez les 18-34 ans.