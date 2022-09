Christian Quesada : TPMP dévoile un enregistrement téléphonique avec l'ancien champion des 12 Coups de Midi réincarcéré ce lundi

Ce mercredi 28 septembre sur C8, TPMP est revenu sur l’affaire Quesada. L’émission a dévoilé une conversation téléphonique entre l’ancien candidat des 12 Coups de Midi et l’équipe de production de Guillaume Genton. Réincarcéré ce lundi 26 septembre, soit 18 mois après sa libération conditionnelle, il ne s’était pas exprimé publiquement depuis 2019.

Ce mercredi soir «Touche pas à mon Poste» a fait des révélations autour de l’affaire Christian Quesada, l’homme qui s’était rendu célèbre en remportant en 2017 plus de 800.000 euros de gains lors de sa participation au jeu «Les 12 coups de midi» sur TF1, avant de dévoiler une face très sombre de sa personnalité. Condamné en 2019 pour corruption de mineures et détention d'images pédopornographiques, il était en liberté conditionnelle depuis 2021. Mais Christian Quesada a été de nouveau incarcéré ce lundi 26 septembre.

C’est dans ce contexte que l’émission de C8 et son chroniqueur Guillaume Genton ont décidé de dévoiler le contenu d’une conversation téléphonique. Cyril Hanouna a précisé que c’est lui qui avait contacté les équipes pour s’entretenir avec elles. Lors de cet échange, l’homme de 58 ans a minimisé les faits qui lui sont reprochés, déclarant notamment ne pas se considérer comme un criminel : «Les faits qui me sont reprochés, qui s'appellent de la corruption de mineurs, ça s'appelle un délit. Je ne suis pas un criminel, je suis un délinquant. Alors il faut savoir que dans la justice française, un cliché pédopornographique, c'est une fille qui a moins de 18 ans, qui est en culotte ou en soutien-gorge donc oui il y avait même plus que ça. Mais pour l'inconscient collectif, c'est pédopornographique».

Ces propos ont suscité de vives réactions. «Il ment» a déclaré Guillaume Genton qui a ensuite révélé la nature des fichiers qui ont été retrouvés sur le disque dur et les clés USB de l'ancien champion des «12 Coups de Midi». Certains fichiers retrouvés dans son ordinateur s'intitulaient «Jessica10.avi, garçon de 11 ans complètement nu, sœur caresse son petit frère», a-t-il énuméré avant que Cyril Hanouna, horrifié, ne lui demande d’arrêter.

"Il ne comprend pas ce qui lui arrive, il minimise tout"





Aveux, ressenti, son silence... : Des enregistrements exclusifs de Christian Quesada révélés dans #TPMP. pic.twitter.com/rtvVM6mE3V — TPMP (@TPMP) September 28, 2022

«Il a l'air très détente, hein...», a noté l'animateur, à propos du célèbre gagnant des «12 Coups de midi» sur TF1. « Ouais ! Il ne comprend pas ce qui lui arrive, il ne fait que de minimiser les faits ! C'est-à-dire : 'Oui, ça va, les vidéos pédopornographiques on s'en fait une mauvaise image, la corruption de mineur, bon c'est pas très grave', etc. Le dossier, il est immonde ! (...) Il y avait toute une manipulation, une emprise, des dialogues. On a découvert aussi cet après-midi qu'il avait des faux Skyblogs qui sont toujours en ligne, d'ailleurs. Des skyblogs de fan de manga, très enfantin. Il se faisait passer encore pour une fille et il rentrait en contact avec des jeunes hommes et des jeunes femmes. (...) C'est quelqu'un de très dangereux», a raconté Guillaume Genton.

«On a vu ce qu’il y avait des clés USB de Christian Quesada… Des viols d’enfants de moins de 10 ans, des choses scatophiles. A gerber ce qu’il y avait dans ses images. C’est extrêmement grave. Et on sait qu’il y avait d’autres plaintes en cours», avait déclaré Guillaume Genton la veille sur le même plateau.

L’affaire avait été lancée par la plainte d'une jeune fille mineure qui expliquait avoir discuté sur Internet avec un garçon se disant mineur et qui lui avait demandé de lui envoyer des photos dénudées et fait des propositions ouvertement sexuelles.

Après une perquisition au domicile de Christian Quesada, la police avait retrouvé des centaines d'images et vidéos de mineurs et d'enfants subissant des viols et agressions sexuelles.



D’autres plaintes se sont ensuite ajoutées au dossier. Les plaignantes, qui étaient mineures au moment des faits, décrivent un homme se faisant passer pour un adolescent durant leurs échanges sur les réseaux sociaux, et qui leur demande des photos et des vidéos intimes avant de se montrer en train de se masturber.

En 2019, Christian Quesada avait été une première fois emprisonné pour détention et diffusion d’images pédopornographiques ainsi que corruption de mineures. Jugé en avril 2020, il avait été condamné à trois ans de prison et à trois ans de suivi socio-judiciaire. Il avait obtenu une liberté conditionnelle en mars 2021. Avant cela, Christian Quesada avait déjà eu affaire à la justice et même été jugé pour des faits similaires. Entre 2001 et 2009, le quinquagénaire avait été condamné plusieurs fois pour corruption de mineur, exhibition sexuelle et détention et diffusion d'images pédopornographiques. Il a été interpellé lundi, et immédiatement conduit à la prison de Perpignan, où il est désormais incarcéré.