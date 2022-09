Paris : un exercice de simulation «Paris sous 50°C» organisé en octobre 2023

Pour se préparer aux conséquences du réchauffement climatique, la Ville de Paris souhaite organiser un grand exercice de crise pour voir ce qui pourrait advenir de la capitale si la température y atteignait 50°C. Une simulation planifiée en octobre 2023.

Une expérience inédite. «La Ville de Paris souhaite préparer son territoire et ses habitants à un scénario de chaleur extrême en lançant un exercice de crise "Paris 50°C", qui se déroulera en octobre 2023», a communiqué la municipalité parisienne ce mercredi 28 septembre, qui va ainsi – pendant un an – préparer cette expérience inédite. Une simulation qui s'appuiera «sur un scénario d'une longueur et d'une intensité inédite», peut-on lire dans un communiqué.

Un exercice «en salle» et un autre «in situ»

Concrètement, il s'agira de deux événements en un : le premier, un exercice de gestion de crise, aura lieu «en salle» alors que le second, une simulation in situ, se tiendra dans la rue le 13 octobre 2023, à l'occasion de la journée nationale de la résilience. «Un jeu de rôles en conditions quasi réelles», souligne la municipalité parisienne, qui souligne que les résultats de cette expérience «permettront de tirer les leçons et d’inscrire de nouvelles actions dans la Stratégie de Résilience de Paris».

L'objectif selon la Ville ? «Analyser finement les conséquences possibles d’un tel événement sur la vie des Parisiens et des acteurs économiques» et «tester la fluidité des décisions de la Ville et de l’écosystème parisien». En outre, la municipalité parisienne entend pousser ses administrés à être des «acteurs à part entière de la préparation et du déploiement de l’exercice de crise, par des jeux de rôle et des mises en situation» permettant de tester et de renforcer la capacité à faire face collectivement sur le terrain.

Une démarche inscrite dans la stratégie de résilience de la capitale, qui vise, selon Pénélope Komitès, l'adjointe à la mairie de Paris chargée de l’innovation, de l’attractivité, de la prospective et de le résilience, «à mieux anticiper les réponses aux crises» sociales, environnementales ou encore sanitaires. Et d'assurer : «nous devons à nos habitants de nous préparer à ces crises, et développer de nouvelles politiques publiques qui permettront de modifier la ville».