Réforme des retraites : que se passerait-il en cas de dissolution ?

Le président de la République Emmanuel Macron pourrait dissoudre l’Assemblée nationale en cas de motion de censure concernant la réforme des retraites, a annoncé ce jeudi le ministre du Travail Olivier Dussopt. Une décision lourde de conséquences.

Les Français pourraient de nouveau être amenés à voter pour leurs élus. Le président Emmanuel Macron pourrait en effet dissoudre l’Assemblée nationale si une motion de censure est déposée à l’encontre du projet de loi sur la réforme des retraites, a annoncé ce jeudi le ministre du Travail, Olivier Dussopt, sur LCI.

Pour ce faire, il lui faudrait alors consulter Elisabeth Borne, sa première ministre, Gérard Larcher, le président du Sénat, puis la présidente du Palais Bourbon, Yaël Braun-Pivet. De nouvelles élections législatives auraient alors lieu entre «vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution», selon l'article 12 de la Constitution.

Mais le président de la République ne pourra plus utiliser une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections, il s’agit alors de choisir le bon «timing».

Une dissolution aux conséquences dangereuses

Cependant avoir recours à une dissolution de l’Assemblée est un risque pour l’exécutif, qui ne dispose que d'une majorité relative. La réforme des retraites, un projet clé dans le gouvernement d’Emmanuel Macron, provoque de nombreuses polémiques.

Ainsi, convoquer les Français pour voter une seconde fois pour leurs députés risquerait de renforcer l'opposition.

Ce scénario s’est déjà produit dans l’histoire de la Ve République lorsque Jacques Chirac a prononcé la dissolution de l’Assemblée en 1997 et s’est retrouvé avec une majorité de gauche, en totale opposition avec son parti.

Le 49.3 dans le viseur

Au coeur des tensions autour de la réforme des retraites, on retrouve l'utilisation ou non de l'article 49.3. Ce dernier permet l’adoption d’un texte sans vote, et n’est utilisable qu’une fois par session parlementaire. Mais son utilisation entraînerait certainement une motion de censure de la part de l'opposition.

La motion de censure doit rassembler une majorité absolue de 289 députés, tandis que le 1er parti d’opposition de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) en possède 131. Il faudrait donc que plusieurs partis s'allient pour y arriver. Ce qui est loin d'être inenvisageable. «Nous voterons toutes les motions de censures qui seront déposées», a en effet déclaré Marine Le Pen lundi.

«Le 49.3 est un outil constitutionnel qui permet de dépasser les blocages, les obstructions, qui expose le gouvernement à une motion de censure», a rappelé Olivier Dussopt. Mais «si je dis que nous souhaitons une concertation à la fois avec les partenaires sociaux et les groupes parlementaires, c'est parce qu'à aucun moment nous ne renonçons à créer les conditions d'une majorité, d'une convergence, sur le système de retraite», a-t-il affirmé.