Sobriété énergétique : col roulé, doudoune, étendoir... Quand le gouvernement fait la leçon

Depuis quelques jours, plusieurs membres du gouvernement et de la majorité appellent les Français à la sobriété énergétique. Néanmoins, les exemples mis en avant font réagir.

De l’exemplarité à la maladresse. Alors que les Français sont appelés à la sobriété énergétique, certains membres du gouvernement ont pris les devants, non sans susciter la polémique.

C’est le cas notamment de Bruno Le Maire. Invité sur France Inter, le ministre de l’Economie avait promis de troquer son costume pour des vêtements plus appropriés. «Vous ne me verrez plus avec une cravate mais avec un col roulé. Et je pense que ce sera très bien, ça nous permettra de faire des économies d'énergie, de faire preuve de sobriété», avait-il déclaré.

Des propos pouvant être jugés déplacés, si on se rappelle les informations du Parisien constatant la «clim à fond» dans le grand hall du ministère de l'Economie à Bercy.

Une exemplarité affichée mais qui divise

Cette quête de sobriété a atteint les sommets du gouvernement. Mardi, Elisabeth Borne se présentait en effet en réunion, puis lors d’une allocution, avec une doudoune.

Pour répondre aux défis du pays, je veux bâtir un nouveau partenariat entre l’Etat et les grandes villes. Transition écologique, plein emploi et cohésion des territoires, c’est par le travail commun entre le Gouvernement et @France_urbaine que nous avancerons. pic.twitter.com/DHHNKNKBKG — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) September 27, 2022

De son côté, Gilles Le Gendre, député Renaissance de Paris, a appuyé la démonstration sur Franceinfo : «Ma femme et moi, on a décrété qu'on ne se servait plus du sèche-linge. On étend le linge. Honnêtement, c'est pas très compliqué à faire».

Internet déchainé

Au-delà des réactions de l’opposition, un peu amusée par ces prises de position, les déclarations de l’exécutif ont offert aux internautes une opportunité pour détourner l’image des politiques, en particulier Bruno Le Maire.

Bruno Le Maire :



"Vous ne me verrez plus avec une cravate mais avec un col roulé."#CroisonsLes pic.twitter.com/xBnIa3jVgu — GuillaumeTC (@GuillaumeTC) September 27, 2022