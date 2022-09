Sondage : près de 6 Français sur 10 estiment que le gouvernement ne prend pas suffisamment en compte leur sécurité

D’après un sondage exclusif de l’institut CSA pour CNEWS, paru ce jeudi 29 septembre, près de 6 Français sur 10 (57 %) considèrent ne pas être suffisamment entendus par le gouvernement pour assurer leur sécurité.

Pour eux, le compte n'y est pas. Selon un sondage exclusif de l'institut CSA pour CNEWS, publié ce jeudi, 57 % des Français estiment que le gouvernement ne prend pas suffisamment en compte leur sécurité.

A l'inverse, 43 % des sondés jugent positive la gestion, par le gouvernement, de cette thématique considérée comme l'une des préoccupations principales dans le pays.

Dans le détail, les femmes interrogées se sont montrées moins en adéquation que les hommes avec la politique sécuritaire du gouvernement. En effet, 59 % d’entre elles déclarent que le gouvernement n'agit pas suffisamment en la matière, contre 55 % des répondants hommes.

Autre enseignement, le sondage révèle un fort clivage générationnel. Alors que les moins de 35 ans ont un avis très partagé (49 % jugent positivement le gouvernement, 51 % négativement), l'appréciation de leurs aînés est nettement plus tranchée. A partir de la classe des 35-49 ans et au-delà, les avis négatifs enregistrent ainsi un bond de près de 10 points, avec, par exemple, 59 % des plus de 50 ans qui estiment ne pas être suffisamment entendus par le gouvernement pour assurer leur sécurité.

Une autre différence d’opinion s'observe entre les diverses catégories socioprofessionnelles (CSP). Aussi, si 48 % des CSP+ (les plus favorisées) se satisfont de l'action gouvernementale en matière de sécurité, seuls 41 % des CSP- partagent ce constat.

Au niveau de la proximité politique, les divergences sont encore plus marquées et le clivage gauche-droite est criant. Toutes familles politiques confondues, les sondés se réclamant de la gauche sont 60 % à dire que «oui», le gouvernement prend suffisamment en compte la sécurité des Français. Au contraire, seuls 24 % des répondants de droite partagent la même opinion.

La plus haute proportion de sondés estimant que le gouvernement prend assez en compte la sécurité des Français est à trouver du côté de ceux s'estimant proches du centre. Ici, ils sont en effet 67 % à répondre «oui» à la question posée (et 69 % chez les personnes se réclamant de Renaissance, ex-En Marche).

Le plus fort taux de mécontents se situe, lui, à droite. Au global, si 74 % des sympathisants de droite considèrent que le gouvernement ne prend pas suffisamment en compte la sécurité des Français, au sein de la droite nationale, le jugement est sans appel. Les sondés proches de Reconquête sont ainsi les plus durs avec la politique sécuritaire actuellement menée (88 % la jugent insuffisante).

La publication de ce sondage intervient alors que le budget 2023, présenté ce lundi en Conseil des ministres, a justement fait de la sécurité sa priorité. Pour l'année à venir, le prochain projet de loi de finances prévoit ainsi une hausse de 1,05 milliard d’euros à destination du ministère de l'Intérieur. La police nationale en sera la première destinataire et, au total, 2.874 emplois de policiers et gendarmes seront créés.

En charge du dossier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est du reste placé en première ligne en multipliant les déplacements sur le terrain au cours des dernières semaines. Rodéos urbains, incendies, séparatisme, immigration... le locataire de Beauvau était omniprésent.

Reste que le sondage CSA publié aujourd'hui ne marque pas de différence avec une précédente enquête similaire, menée en juin dernier. A l'époque, près de 6 Français sur 10 indiquaient ainsi ne pas faire confiance à Emmanuel Macron en matière de sécurité.

Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne sur panel les 27 et 28 septembre, sur un échantillon représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.