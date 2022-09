Violence des mineurs : un fléau en hausse, qui inquiète le Sénat

Un rapport du Sénat pointe la hausse de la délinquance des mineurs et leur surreprésentation inquiétante pour certains actes de violence. Il décrit aussi l’importance d’y remédier dès l’école.

Le fait divers a marqué les esprits. Lundi 29 août, une femme de 89 ans avait été violemment agressée par trois adolescents, âgés de 14 à 15 ans. L'acte symbolique de la violence dont sont capables certains mineurs. Un fléau dénoncé par l’opinion publique, mais que les chiffres peinaient à faire ressortir.

Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, avait ainsi affirmé en septembre 2020 que «la délinquance des mineurs n’a pas augmenté dans notre pays depuis dix ans», en estimant que le ressenti de la population était dû au fait que l’«on en parle très souvent». Un rapport sénatorial publié le 23 septembre par la mission de contrôle sur la délinquance des mineurs du Sénat vient toutefois contredire le ministre, en décrivant plus précisément le phénomène.

Violences entre mineurs, agressions sexuelles, trafic de drogue

S’appuyant sur les chiffres récoltés par les forces de l’ordre depuis 2016 (ils n’étaient pas jugés suffisamment fiables auparavant), les sénateurs indiquent que sur la période 2016-2019, le nombre de mineurs mis en cause pour «coups et blessures sur personnes de moins de 15 ans ont augmenté de +12,4%, violences sexuelles sur majeurs de +42% et sur mineurs de +28,3%».

Entre 2016 et 2021 leur présence dans les affaires de trafic de stupéfiants a augmenté de 35%. Les 13-17 ans représentaient ainsi «20% de l’ensemble des mis en cause (pour ce fait), contre 6% de la population nationale».

Dans un ordre plus général, le rapport explique que pour l’ensemble de la délinquance du pays, les mineurs représentent un part de 20%. Ils sont surreprésentés pour les violences sexuelles sur mineurs (46%), les vols violents (40%) ou les coups et blessures volontaires sur moins de 15 ans (30%).

Des chiffres précis difficiles à obtenir mais une tendance à juguler

Il est à noter que les faits sur lesquels les mineurs sont les plus mis en cause sont parfois bien spécifiques, avec des victimes elles aussi mineures. Les sénateurs expliquent dans leur rapport que les chiffres «ne peuvent à eux seuls rendre compte de la réalité de la délinquance», en pointant qu’il ne s’agit là que de données communiquées par la police (ce qui induit que les individus qui ne sont pas arrêtés n’entrent pas en compte) ou que des plaintes ne sont pas toujours déposées. D’où la possibilité d’«un certain décalage avec la réalité et le ressenti de la population». L’affirmation d’Eric Dupond-Moretti pouvait ainsi s'expliquer par un regard purement statistique.

La sortie du ministre de la Justice coïncidait aussi avec les données de son ministère. Le rapport fait ainsi ressortir que les condamnations de mineurs ont chuté de 14.375 cas entre 2007 et 2019. Une baisse pouvant néanmoins s’expliquer par le fait que des poursuites sont moins souvent engagées pour cette catégorie que pour le reste de la population. En 2019, 37% des affaires concernant un mineur faisaient l’objet de poursuites judiciaires, contre 47% pour les majeurs. Il apparaît que concernant les mineurs, la justice s’est largement tournée vers les mesures alternatives aux poursuites : de 34,5% en 2000 à 55% en 2019.

Ce constat dressé, en y ajoutant que 50% des mineurs condamnés pour la première fois récidivent ou réitèrent leur délit dans les cinq ans à venir, le rapport du Sénat a cherché à trouver des solutions pour prévenir le basculement des plus jeunes dans la délinquance.

Réseaux sociaux, décrochage et mauvaise prise en charge des violences à l'école

Ainsi, le rôle des réseaux sociaux est largement sous-estimé, alors qu’ils peuvent «amplifier la violence, favoriser le passage à l’acte, voire conduire à l’augmentation de certains faits (violence scolaire, stupéfiants ou extorsions)», ont écrit les rapporteurs.

Ils ont aussi rappelé le danger que constitue le décrochage scolaire. Selon le rapport, qui s’appuie sur l’INSEE, 15.500 jeunes de moins de 15 ans sont inactifs en France, alors que l'éducation est obligatoire jusqu’à 16 ans. De même, 4,4% des élèves sont absentéistes au collège et 89.000 jeunes quittent leur formation initiale sans diplôme, ou avec le brevet au mieux. Les sénateurs rappellent évidemment qu’un décrochage n’est pas systématiquement lié à un basculement dans la délinquance, mais ils soulignent qu’«il en constitue souvent un élément important». Un accompagnement serait donc nécessaire auprès de ces élèves, entre les missions locales, les établissements scolaires et les temps extra-scolaires.

Les rapporteurs de l’étude notent aussi que les premières violences peuvent survenir durant le temps scolaire. En effet, deux établissements du secondaire (collège, lycée) sur trois ont déjà été confrontés à au moins un incident grave. Même en primaire, la violence est là, expliquent les sénateurs : 23,1% des élèves de CM1-CM2 disent avoir déjà eu peur de venir en classe à cause de cette problématique, et 50% des incidents contre les enseignants sont le fait d’élèves.

Une meilleure prise en charge des élèves violents devient cruciale, alors qu’entre 70.000 et 81.000 d’entre eux sont exclus temporairement ou définitivement de leurs établissements chaque année. Un programme d’accueil pendant la période doit leur être dédié, estime le rapport, tandis que le nombre d’«internats tremplins», qui s’adressent aux éléments les plus perturbateurs, doit être multiplié (ils sont huit pour l’ensemble du territoire aujourd’hui).