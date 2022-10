Enchères : elle hérite d'un vase chinois estimé à 2.000 euros, il est revendu 9 millions

Un vase chinois, estimé à 2.000 euros, a été vendu à plus de 9 millions d'euros aux enchères, a annoncé la maison Osenat.

Une somme phénoménale. Ce samedi, la maison d'enchères Osenat à Fontainebleau a annoncé la vente d'un vase chinois pour plus de 9 millions d'euros.

Estimé, dans un premier temps, entre 1.500 et 2.000 euros, par les experts, le vase avait suscité un grand intérêt, après que sa mise en vente aux enchères a été rendu publique.

«A partir du moment où on a rendu public le catalogue, on a vu que ça bougeait énormément. Les Chinois venaient voir le vase, de plus en plus nombreux. L'expert a dit qu'il continuait à penser qu'il n'était pas ancien», a indiqué Cédric Laborde, le directeur d'objets d'art de la maison Osenat, à nos confrères de France Bleu.

En effet, les experts avaient estimé que ce vase datait du XXe siècle, faisant de cet objet, un parmi d'autres. Pourtant, 20 à 30 enrichisseurs se sont battus becs et ongles, afin de repartir avec le sésame.

Adjugé 7.7 Millions d’Euros sous le marteau de Maître Osenat cet après-midi à Fontainebleau, un grand vase TIANQIUPING en porcelaine et émaux polychromes#chine #auction #enchères pic.twitter.com/fN9U8wmPrQ — Osenat (@OsenatSVV) October 1, 2022

L'objet, fait de porcelaine et sur lequel on peut voir des dessins de dragons et de nuages blancs et bleus, a donc été cédé à 7,7 millions d'euros, auxquels il aura fallu rajouter les frais, scellant la transaction à 9,21 millions d'euros.

La propriétaire, une femme vivant dans un territoire d'Outre-mer français, avait hérité «du vase de sa mère. Elle l'avait elle-même hérité de sa mère, une grande collectionneuse d'art parisienne, au siècle dernier», a indiqué Cédric Laborde, qui a expliqué que la vendeuse avait été «abasourdie» par la nouvelle.