Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Elysée, mis en examen pour prise illégale d'intérêts

Le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler, a été mis en examen pour «prise illégale d'intérêts» dans l'enquête sur ses liens avec l'armateur MSC, a indiqué le procureur national financier Jean-François Bohnert dans un communiqué ce lundi 3 octobre.

Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, a été mis en examen le 23 septembre pour prise illégale d'intérêts dans l'enquête sur ses liens avec l'armateur MSC, a indiqué le procureur national financier Jean-François Bohnert dans un communiqué publié ce lundi 3 octobre.

«Cette mise en examen intervient dans le cadre d'une information judiciaire ouverte suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée le 30 janvier 2020 par l'association Anticor devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris», a écrit le procureur national financier dans le communiqué.

Le numéro deux de l'Élysée a également été placé sous le statut plus favorable de témoin assisté pour trafic d'influence dans cette affaire visant ses liens familiaux et professionnels avec l'armateur italo-suisse, fondé et dirigé par les cousins de sa mère, la famille Aponte.

Sur Twitter, l’association Anticor à l’origine de la plainte a réagi après la mise en examen du secrétaire général de l’Élysée. «L’association a déposé 3 plaintes puis s’est constituée partie civile suite au classement sans suites par le PNF. Cela démontre plus que jamais l’intérêt de l’action des associations contre la corruption», a-t-elle écrit.

Anticor se bat depuis 2018 pour que ce procès existe. L'association a déposé 3 plaintes puis s'est constituée partie civile suite au classement sans suites par le PNF. Cela démontre + que jamais l'intérêt de l'action des associations contre la corruption. #AnticorAgit https://t.co/r08KSsFPvZ — Anticor (@anticor_org) October 3, 2022

De son côté, Alexis Kohler a finalement réagi à sa mise en examen. Il a contesté «avec force avoir commis tout délit», a assuré dans un communiqué son avocat Me Eric Dezeuze.

«Sans que soient pris en considération à ce stade les nombreux éléments objectifs à décharge, Alexis Kohler a été placé sous le statut de mis en examen pour prise illégale d’intérêt pour des faits pouvant remonter à plus de dix ans», a expliqué l’avocat d’Alexis Kohler, affirmant que «la suite de la procédure, à laquelle il a désormais accès» allait «lui permettre de démontrer son innocence».