Livret A : son taux n'augmentera pas au mois de novembre

La Banque de France a décidé de ne pas donner de coup de pouce aux 55 millions de Français détenteurs d'un Livret A. Son taux ne sera ainsi pas revalorisé au mois de novembre et ce, malgré une inflation galopante.

Il n'y aura pas de coup de pouce. En dépit d'une inflation au plus haut, la Banque de France a annoncé que le taux du Livret A n'augmentera pas le mois prochain. La Banque de France l'a ainsi confirmé ce dimanche dans les colonnes du Parisien. En d'autres termes, le taux du Livret A n'augmentera pas au 1er novembre, contrairement au mois d'août dernier. Son taux de rémunération restera donc inchangé à 2 % jusqu'en février prochain.

«Il n’y aura pas de hausse exceptionnelle du taux du Livret A en novembre, pas plus qu’il n’y en a eu en mai dernier», explique l'institution, avant de justifier cette décision par le fait que «la revalorisation au 1er août a été significative, et plus encore sur le Livret épargne populaire», dont le taux est aujourd'hui de 4,6% contre 2,2% auparavant. Pourtant, une nouvelle revalorisation du Livret A était attendue alors que l'inflation frappe de plein fouet des millions de Français (+5,6 % sur un an en septembre).

Encourager la consommation

Car pour l'heure, les conditions ne sont pas réunies pour accorder ce coup de pouce, a expliqué la Banque de France. En effet, celle-ci ne veut pas encourager l’épargne au détriment de la consommation des ménages, et surtout dans un contexte de ralentissement de l’économie mondiale.

De même, une nouvelle revalorisation du taux du Livret A aurait porté un nouveau coup dur à l’assurance-vie déjà victime de la concurrence de ce placement ces derniers mois, puisque pour la première fois depuis septembre 2020, les montants sortis en août ont dépassé ceux des dépôts, alors que le Livret A a signé le meilleur mois de son histoire avec une collecte nette de 4,5 milliards d’euros le mois dernier.

Toutefois, près de 55 millions de Français ont bénéficié d'une hausse significative en août dernier, passant de 1 à 2%. Et ils profiteront certainement d'une nouvelle hausse en février prochain, a néanmoins avancé l'institution.