«Mangez vos morts» : le tweet de Danièle Obono contre les «gens qui instrumentalisent la lutte des femmes en Iran» fait polémique

Dans un tweet publié lundi matin, la députée LFI Danièle Obono a utilisé des mots violents pour dénoncer les attaques subies par Sandrine Rousseau, accusée de promouvoir le port du voile.

«Mangez vos morts». Ces mots pour le moins impolis ont été utilisés ce lundi par la députée LFI Danièle Obono pour dénoncer sur Twitter ceux «qui instrumentalisent la lutte des femmes en Iran contre l'oppression pour insulter et disqualifier la lutte des femmes en France contre l'oppression».

*Sauf aux gens qui instrumentalisent la lutte des femmes en Iran contre l'oppression pour insulter et disqualifier la lutte des femmes en France contre l'oppression. Ceux-là : mangez vos morts. — Députée Obono (@Deputee_Obono) October 3, 2022

Cette injonction à la nécrophagie a été plutôt mal reçue dans le monde politique, en particulier à droite et à l'extrême droite. Le Républicain Eric Ciotti a ainsi dénoncé des propos «inqualifiables et surtout indignes de la fonction de député de la Nation», tandis que Gilbert Collard (Reconquête) et salué «la classe» d'Obono.

« Mangez vos morts » : Ces propos de Danièle Obono sont inqualifiables et surtout indignes de la fonction de député de la Nation.





La NUPES ne cesse d’être dans une course insupportable à la surenchère outrancière et démagogique.





La politique mérite mieux que cela. pic.twitter.com/FhbUve34dN — Eric Ciotti (@ECiotti) October 3, 2022

Nouveau slogan de La France Insoumise lancé par la députée Danièle Obono : « mangez vos morts » !



La classe nécrophage ! pic.twitter.com/FloFZLJWml — Gilbert Collard (@GilbertCollard) October 3, 2022

L'élue Insoumise fait référence aux huées et aux sifflets qui ont visé dimanche la députée EELV Sandrine Rousseau lors d'une manifestation à Paris en soutien aux femmes iraniennes, qui se révoltent - entre autres - contre le port obligatoire du voile islamique.

Des manifestants ont en effet reproché à l'élue écologiste sa complaisance à l'égard de l'islamisme en France, certains la traitant de «collabo».

sandrine rousseau contredite

Sandrine Rousseau a par la suite affirmé sur France Inter que les sifflets ont aussi visé la socialiste Laurence Rossignol, des propos qualifiés de «mensonge» par l'intéressée qui a répondu sur Twitter, vidéo à l'appui.

C’est un mensonge! Faire croire que toutes les femmes auraient été sifflées est une manipulation(voir vidéo dans mon tweet précédent). Que @sandrousseau assume ses positions et ne cherche pas à nous embarquer, toutes, sur son bateau! https://t.co/2drHuvrGwx — Laurence Rossignol (@laurossignol) October 3, 2022

«J’étais présente : Laurence Rossignol n’a pas été sifflée, elle a été applaudie. Ce ne sont pas des femmes qui ont été sifflées mais des groupes politiques qui considèrent le voile comme une ‘liberté’ des femmes», a appuyé, toujours sur Twitter, Lamia El Aaraje, la porte-parole du Parti socialiste.