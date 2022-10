«Big» 2022 : avec son mobilier 100 % durable, Komut veut «mettre un terme à la notion de déchet»

Fondée il y a deux ans, l’entreprise Komut entend mettre fin à la notion de déchet. Avec le soutien de Bpifrance, qui organise ce jeudi son grand événement «Big» à Paris, Philippe Tissot, son co-fondateur, veut ainsi offrir une seconde vie au rebut en créant du mobilier 100 % durable.

Une vie sans déchet, ou plutôt des déchets réincarnés, telle est l’ambition de Komut. Depuis sa création il y a deux ans, l’entreprise s’est spécialisée dans la création de mobilier design. Mais cette élaboration possède quelque chose de particulier.

En effet, l’intégralité des 30 produits (chaise, table basse, fauteuil... ) qui composent son catalogue sont fabriqués à base de produits recyclés «issus des surplus, des déchets industriels, des ordures ménagères et des chutes de production circulaire de l’entreprise», explique à CNEWS Philippe Tissot, co-fondateur de la marque.

«Chez Komut, nous utilisons des matériaux qui ont eu une première vie et nous leur en offrons une seconde», résume-t-il.

©Komut

Après avoir travaillé dans une entreprise fabriquant des résines en béton, l'entrepreneur s’est intéressé au mobilier et à sa création, tout en y apportant une touche environnementale et écologique. Pour mettre en place son projet, il a pu compter sur la garantie bancaire de Bpifrance et bénéficier de son Programme d’Investissement d’Avenir (PIA).

Une collaboration entre la banque française d'investissement et Philippe Tissot qui dure et qui sera d'ailleurs illustrée par la présence de Komut au «Big», le plus grand rassemblement business d’Europe» organisé ce jeudi sous l'égide de Bpifrance à l’Accor Arena de Paris. Cette huitième édition, placée sous le thème de la métamorphose, sera d'ailleurs ouverte à 9h30 par le président de la République Emmanuel Macron.

Le chef de l'Etat encouragera les entreprises françaises à surmonter les défis et rappellera ses priorités pour continuer à transformer nos secteurs d’excellence au profit de la transition écologique.

Vers le 100 % circulaire

L’ambition de Komut est ainsi de parvenir au 100 % circulaire. Cela passe par l’utilisation d’un seul matériau pour concevoir un meuble. En effet, selon l'analyse de Philippe Tissot, plus il y a de pièces dans un objet, et moins il est facile de «les recycler».

De cette méthode, qui porte ses fruits, l’entreprise de 5 employés est capable d’imprimer jusqu’à cinq fois le même meuble. En effet tous les «produits génériques sont imprimés en 3D». Un mode de fabrication qui permet à Komut de proposer «une personnalisation totale» à ses clients, que ce soit dans l’aspect esthétique, que technique.

©Komut

L’impression 3D permet de «travailler cette matière première négligée, tout en créant des courbes élégantes, non réalisables avec des méthodes de production classiques».

Considérer le déchet

Le déchet, surnommé «or vert» chez Komut, se voit en définitive offrir une seconde vie. Il est ainsi normal pour Philippe Tissot de ne jamais l’appeler ainsi. «C’est une matière première. Elle a déjà eu un premier usage mais reste première», insiste-t-il.

©Komut

La transformation des déchets n'en garde d'ailleurs pas moins une notion «artisanale» malgré la présence de machines.

En effet, chaque produit est analysé avant et après sa conception. Les imperfections sont corrigées à la main par un employé.

En 2022, afin «d’ancrer son développement dans une mission durable et responsable», Komut entend obtenir l'agrément «ESUS» auprès du ministère de l'Economie, ayant pour objectif de créer un écosystème favorable au développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire.

L’entreprise participe également à l’initiative «Climate Neutral Now» de l’ONU, qui a pour objectif de favoriser un mode de fabrication neutre en carbone et renforcer son action climatique.