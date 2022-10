«Big» 2022 : le plus grand rassemblement business d'Europe fait sa métamorphose demain à l'Accor Arena

Bpifrance Inno Génération («Big»), le plus grand rassemblement d'entrepreneurs d'Europe, revient ce jeudi 6 octobre 2022 à l'Accor Arena de Paris pour sa 8e édition. Un événement dont CNEWS est partenaire.

Rendez-vous incontournable du business et de l'innovation, «Big» est de retour à l'Accor Arena de Paris pour sa 8e édition. Plus de 1.000 intervenants (créateurs d’entreprises, grands groupes, start-uppers, experts...) sont attendus ce jeudi pour une journée placée sous le signe de la «métamorphose».

«Le thème de Big 2022 a été choisi avant la guerre en Ukraine. Il vient de notre expérience de la pandémie, il vient de la métamorphose que nous impose le changement climatique et il vient de l'irruption du Web3. La guerre lui donne encore plus d'actualité. Tout s'emballe, et nos entrepreneurs doivent à nouveau réécrire leur histoire», commente Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance.

500 ateliers et conférences

Au programme, plus de 500 ateliers et conférences tout au long de la journée sur des sujets aussi variés que le climat, la deeptech, l'industrie 4.0, la cybersécurité, le tourisme, l'investissement, la création d'entreprise, l'innovation...

Neuf parcours thématiques ont été créés pour répondre aux besoins des différents visiteurs et optimiser leur journée : Créateurs d’entreprises, Jeunes / étudiants, Innovation / La French Tech, International, La French Fab, Les Deeptech, Climat / Coq vert, La French Touch et La French Care.

Evénement incontournable pour les entrepreneurs, qu'ils soient start-uppers, directeurs de TPE, de PME ou d'ETI, «Big» représente une occasion unique de développer son business et son réseau, comprendre les grands enjeux de demain et les nouvelles tendances technologiques.

une émission spéciale sur cnews à partir de 14h

A cette occasion, CNEWS mobilise également son antenne et sera présente depuis l’Accor Arena pour une émission spéciale en direct à partir de 14h présentée par Clélie Mathias et Eric de Riedmatten.

Au programme : 90 minutes pour traiter des sujets qui font l'actualité et qui seront au cœur de l'événement : transport, environnement, énergie, mobilité, santé, finances... Autour de la table, grands patrons et entrepreneurs viendront échanger et débattre.

Les prises de parole qui auront lieu sur la grande scène de Big sont également à suivre en direct sur la chaîne YouTube de Bpifrance :

Pour participer, il suffit de s'inscrire (gratuitement) sur le site de Bpifrance en cliquant ici. Le programme complet de la journée est disponible ici.