Fabien Roussel : «je demande à ce qu’il y ait beaucoup plus de moyens de police»

«Je demande à ce qu’il y ait beaucoup plus de moyens de police» pour lutter contre les trafics de drogue, a déclaré Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français dans la Matinale de CNEWS ce mercredi.

«Il n’y a jamais eu autant de cocaïne qui est entrée en Europe», a estimé le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, invité de la matinale de CNEWS. Selon l’élu, la présence d’autant de drogue sur le territoire et la puissance des trafics sont l’une des causes principales des violences urbaines, et notamment des violences contre la police.

«Dans ma circonscription, il y a quelques jours, à Anzin, un policier a été percuté par un fuyard qui transportait de la drogue. Donc voit bien qu’à l’origine de ces violences et de ces drames, il y a des trafics et il faut véritablement s’y attaquer», a-t-il plaidé, en réaction à une nouvelle affaire de refus d'obtempérer à Grenoble cette nuit, dans laquelle une jeune femme de 18 ans a été tuée.

Fabien Roussel a donc interpellé le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin : «je demande à ce qu’il y ait beaucoup plus de moyens de police, de gendarmerie (…) pour lutter contre ces trafics, notamment en Guyane.» Vendredi dernier, le gouvernement avait justement annoncé un renforcement des services douaniers et des gendarmes lors des Assises de la sécurité à Cayenne, en réponse à la violence qui touche le département.

L'élu communiste a aussi souligné qu’à l’origine des trafics de drogue se trouvent bien souvent des situations de détresse sociale. «La misère et la pauvreté sont bien souvent à l’origine de ces trafics. Ceux qui transportent la drogue, les "mules", sont souvent des pauvres gens», a-t-il avancé.

«Il faut avoir de sévérité, il faut y mettre des moyens, et il faut aussi accompagner les populations pour que la misère ne soit plus le moteur de ces trafics de drogue», a-t-il conclu, en réitérant une nouvelle fois son soutien aux forces de l’ordre.