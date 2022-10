Crèches : journée nationale de grève aujourd’hui pour les professionnels de la petite enfance

Le collectif «Pas de bébés à la consigne» appelle les professionnels de la petite enfance à faire grève ce jeudi 6 octobre, pour dénoncer la pénurie de personnels qualifiés et un arrêté autorisant le recrutement de non diplômés.

Une journée de protestation. Le collectif «Pas de bébés à la consigne» appelle ce jeudi les professionnels de la petite enfance à se mettre en grève. L’objectif est de dénoncer la pénurie de personnels qualifiés et le récent arrêté autorisant le recrutement de non diplômés.

Des rassemblements sont prévus dans une soixantaine de villes en France. A Paris, une manifestation partira à 10h de la place des Droits de l'Enfant, dans le 14e arrondissement, pour se diriger vers le ministère des Solidarités, avenue Duquesne.

Des «mesures immédiates» attendues

Dans un communiqué, le collectif a exigé «des mesures immédiates contre la pénurie de professionnels», dont «des revalorisations de salaires» et «l’augmentation immédiate et massive des places en centres de formation pour les métiers de la petite enfance».

Il demande également le retrait d'un arrêté paru à l'été permettant de recruter plus facilement des salariés non diplômés et de les former en interne pour faire face à la pénurie de personnels dans les crèches.

Pour Julie Marty Pichon, représentante du collectif, ce texte a été «la goutte d’eau qui a fait déborder le vase», a-t-elle commenté à l’AFP.

Le collectif met en avant également une vingtaine de propositions pour améliorer les conditions d'accueil en crèche, qui concerne un âge crucial pour le développement et l'éveil des enfants.

Il propose par exemple de garantir la présence d'un professionnel pour encadrer cinq enfants, au lieu de huit actuellement si les enfants marchent.