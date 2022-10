Réforme de la police judiciaire : 200 officiers mobilisés en opposition à Marseille

Ce jeudi matin, pas moins de 200 policiers judiciaires ont manifesté devant l'Hôtel de police de Marseille dans le 2e arrondissement. Ils s'opposent la reforme portée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Après Bordeaux, Nancy ou Toulon, quelque 200 officiers de la police judiciaire (PJ) se sont mobilisés jeudi à Marseille contre la réforme voulue par le ministre de l'Intérieur, qui risque selon eux de «broyer» leur savoir-faire.

Devant l'Evêché, l'hôtel de police, ils se sont réunis en tenue, leur gilet «police judiciaire» barré d'un bandeau noir, à l'occasion de la venue du directeur général de la police nationale (DGPN).

«Cette réforme voudrait nous diluer sous la direction départementale, on va être broyé dans la masse. On ne pourra plus se concentrer sur les enquêtes sur la délinquance du crime organisé qui prennent du temps», a expliqué anonymement un chef de groupe de l'Office anti-stupéfiants (Ofast).

La procureure de Marseille, elle-même, s'est inquiétée fin septembre de cette réforme, car «le choix qui a été fait de bâtir un dispositif sur le département nous paraît effectivement problématique sur la pertinence opérationnelle à repérer ces équipes (criminelles) qui sont extrêmement mouvantes et qui bien évidemment s'affranchissent totalement de ces frontières» administratives.

Porté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le DGPN Frédéric Veaux, le projet prévoit de placer tous les services de police d'un département -renseignement, sécurité publique, police aux frontières (PAF) et police judiciaire (PJ)- sous l'autorité d'un seul Directeur départemental de la police nationale (DDPN), dépendant du préfet.