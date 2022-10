Carburants : «l'acheminement est en cours», assure le député Karl Olive

Invité de la Matinale de CNEWS ce vendredi, Karl Olive, député Renaissance des Yvelines, a tenu un message rassurant alors que de nombreuses stations rencontrent des problèmes d'approvisionnement en carburants. «L'acheminement est en cours», a-t-il dit.

«Il n'y a pas de pénurie d'essence en France». C'est ce qu'a martelé le député Renaissance Karl Olive ce vendredi 7 octobre sur CNEWS, alors que de nombreux Français rencontrent des difficultés à s'approvisionner en carburants. «L'acheminement est en cours, il faut rassurer les Français», a-t-il souligné, précisant que la situation «va se réajuster tout au long du week-end».

S'il n'y a pas de pénurie générale d'essence, plus d'une station-service sur 10 restait jeudi soir privée de tout ou partie de ses carburants, particulièrement dans les stations TotalEnergies. En cause : la forte demande provoquée par une remise à la pompe exceptionnelle mais surtout par la grève qui touche les raffineries et dépôts de l'enseigne depuis deux semaines.

Il faut «arrêter d'emmerder les Français»

Evoquant cette grève, Karl Olive a estimé qu'il «faut arrêter d'emmerder les Français». «Je peux comprendre l'appel à la grève de syndicalistes», a-t-il toutefois indiqué, appelant à des négociations entre TotalEnergies et les salariés grévistes pour «vite trouver une solution».

«Je dis à Total : "attention, faites gaffe, parce que jusqu'à présent ça a été de la suggestion, de l'incitation à partager les superprofits"», a également mis en garde le député.