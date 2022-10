L'édito d'Agnès Verdier-Molinié : «impôts, taxes et cotisations : une année record»

Dans son édito de ce vendredi 6 octobre, Agnès Verdier-Molinié, directrice de la fondation IFRAP, se penche sur les impôts des Français.

On ne peut qu’être sidérés par les chiffres qu’on vient d’avoir sur les prélèvements obligatoires payés en France en cette année 2022 : nous avons payé plus d’impôts que jamais entre les ménages et les entreprises depuis 30 ans, alors que le gouvernement n’arrête pas de nous dire qu’il a baissé les impôts et va continuer à les baisser, on tombe de notre chaise quand on voit le chiffre réel : 45,2% de taux de PO en 2022. Du jamais vu !

Plus d’impôts payés pendant le quinquennat de François Hollande ?

Et bien, détrompez-vous Romain, on n’a jamais payé autant par rapport à la richesse nationale, même en 2017 qui était le pic d’impôts, on était à 45,1 et donc en dessous des 45,2% de la richesse nationale qu’on vient d’atteindre et sous Hollande entre 2012 et 2016, on n’a jamais atteint les 45%...

Les recettes ne sont jamais autant rentrées qu’en 2022, on l’a constaté mois après mois sur les recettes de l’Etat mais on n’avait pas les chiffres sur les cotisations sociales ou sur la TVA qui finance les collectivités. Maintenant on est un peu plus au clair et en milliards on a un bond de 86 milliards entre 2021 et 2022 avec 35 milliards pour l’Etat, 45 pour la Sécu, et 8 pour les collectivités locales.

86 milliards principalement dû à l’inflation des prix

C’est 61 milliards d’euros de plus de recettes au total à cause de l’inflation Les impôts ou taxes qui augmentent IS avec 19 milliards 4,4 milliards d’impôt sur le revenu en plus, 7 milliards de TVA en plus, on ne connait pas encore l’augmentation en milliards de CSG… on ne la connait pas encore Alors certes il y a aussi des baisses avec la suppression de le redevance TV (-3,2 milliards) ou le baisse de la Th (-2,8 milliards) mais les baisses sont plus que mangées par les hausses

Ce qu’il faut retenir c’est qu’entre 2021 et 2022, on a presque un point de plus de prélèvements obligatoires en France puisqu’on passe de 44,3 à 45,2 % de la richesse nationale. C’est une énorme augmentation rarement observée dans l’histoire de nos prélèvements obligatoires.

Et on nous dit qu’on va baisser les impôts de plus d’un point en 2023 mais rien n’est moins sûr Dommage que nos parlementaires ne regardent pas plus les chiffres et croient mordicus qu’ils baissent tout le temps les impôts… Mais ils préfèrent clairement engranger les recettes en plus et faire des chèques ensuite