Guerre en Ukraine : le pont qui relie la Crimée à la Russie partiellement détruit par une explosion

Un incendie s’est déclaré ce samedi 8 octobre sur le vaste pont automobile et ferroviaire qui relie la Crimée et la Russie. Selon le Comité national antiterroriste russe, un véhicule piégé serait à l'origine de cet incendie.

Un véhicule piégé a déclenché un vaste incendie sur le pont de Crimée, infrastructure clé et symbole de l'annexion de la péninsule ukrainienne éponyme, a annoncé samedi le Comité national antiterroriste russe, sans accuser dans l'immédiat l'Ukraine. Le pont serait à l'heure actuelle partiellement détruit. Une enquête a été ouverte par la Russie.

Des images circulant en ligne du pont montrent la voie ferrée en flammes sur des dizaines de mètres et un tronçon routier effondré.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022