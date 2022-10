Pénurie de carburant : de plus en plus de stations-service en difficulté

Depuis quelques jours, une grande partie de la France est sujette à des problèmes d’approvisionnement en carburant, notamment en raison des grèves dans les raffineries de TotalEnergies et ExxonMobil. Ce samedi, plus de 20 % des stations-service «connaissent des difficultés», a précisé la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.

Les files d’attente sont interminables. Face à la pénurie de carburant qui s’installe sur tout le territoire français, de plus en plus de stations-service peinent à s’approvisionner. Selon les derniers chiffres communiqués par la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, plus de 20% des stations-service «connaissent des difficultés» ce samedi, contre 19% vendredi. Les Hauts-de-France et l’Île-de-France restent les plus touchées, même si la situation «s’améliore très légèrement».

À titre d'exemple, 41% des stations rencontrent des difficultés dans le Pas-de-Calais (contre 42% vendredi et 52% jeudi), 39% dans le Nord (contre 43% et 47%). «Le mouvement de grève persiste dans les raffineries et dépôts pétroliers, l'autorisation pour les poids lourds ravitaillant les stations de circuler le week-end, entre autres, a permis de stabiliser la situation au niveau national», a affirmé Agnès Pannier-Runacher.

le gouvernement appelle à la responsabilité de chacun

La ministre assure que le gouvernement met «tout en œuvre pour rétablir au plus vite une situation normale» et pointe les conséquences des «mouvements sociaux qui pèsent sur le quotidien des Français». Ce n'est pas la première fois que le gouvernement met la pression sur les partenaires sociaux pour aboutir à un accord entre la CGT et TotalEnergies. La Première ministre avait également appelé vendredi dernier à la responsabilité pour ne pas pénaliser les Français.

Même son de cloche du côté du président de la République qui a appelé au «calme» et à la «reponsabilité» de chacun. «Je sais l'inquiétude qu'il y a chez beaucoup de nos compatriotes» au sujet des carburants. «Je veux ici vraiment avoir un message d'appel au calme», a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet européen à Prague.

«J'appelle aussi chacune et chacun à la responsabilité. Toutes les revendications salariales sont légitimes, mais il ne faut pas qu'elles empêchent les uns et les autres de vivre et de pouvoir circuler», a conclu le président.