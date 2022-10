Pénurie de carburant : ces départements où il est interdit de remplir son jerrican

En raison des grèves menées dans plusieurs raffineries du groupe TotalÉnergies, des difficultés d’approvisionnement en carburant se sont accentuées, ces derniers jours, par un afflux massif d'automobilistes dans les stations-services. Face à cela, des préfectures ont pris des arrêtés afin de limiter l’achat et la vente de carburant dans des jerricans et des bidons.

Une situation hors de contrôle. Alors que près de 20% des stations-service fonctionnent difficilement en raison de grèves menées dans plusieurs raffineries du groupe TotalÉnergies, plusieurs préfectures ont pris des arrêtés pour limiter l’achat et même la vente de carburant dans des jerricans et des bidons.

En effet, la préfecture de la région Hauts-de-France et du Nord a appelé au «civisme et à la responsabilité de chacun». «Il ne s’agit pas d’une situation de pénurie, mais bien de difficultés de distribution, principalement en gazole», a indiqué la préfecture dans un communiqué.

«Afin d’éviter des phénomènes d’achats préventifs, préjudiciables au bon fonctionnement des stations-services, la vente, l’achat, la distribution et le transport de carburant dans tout récipient de type jerrican ou bidon est interdit sauf nécessité dûment justifiée par le client et vérifiée, en tant que de besoin, avec le concours des services de police et de gendarmerie locaux», a-t-elle ajouté.

Cette interdiction concerne notamment le Nord (59), le Pas-de-Calais (62) et la Somme (80).

À ces trois départements s’ajoutent les Vosges (88) et le Val-d’Oise (95). Dans ces deux départements, l’interdiction d’achat et de la vente de carburant dans «tout récipient de type jerrican ou bidon» est entrée en vigueur depuis ce samedi 8 octobre et prendra fin le mercredi 12 octobre.

Pour le Vaucluse (84), qui fait également partie des départements ayant interdit de remplir son jerrican, l’interdiction prendra fin le mardi 11 octobre. Cependant, l’approvisionnement en carburant reste limité. Seulement 30 litres sont autorisés pour les particuliers et 120 litres pour les professionnels.

#carburants |Face aux tensions d'approvisionnement, un encadrement des ventes a été arrêté par @prefet84 1/ jerricans ou bidons, 2/ limitation des quantités achetées (particuliers = 30L et professionnels = 120L, sauf mission de service public). https://t.co/K8uCIerUYh pic.twitter.com/UGZllsqltx — Préfet de Vaucluse (@Prefet84) October 7, 2022

De son côté, le Puy-de-Dôme (63) a préféré émettre une recommandation plutôt qu’une interdiction. «Le Préfet appelle chacun à faire preuve de civisme afin d’éviter tout phénomène de saturation», a indiqué le préfet sur les réseaux sociaux.