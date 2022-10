Crise sanitaire : Edouard Philippe bientôt entendu par la Cour de Justice de la République ?

L’ancien Premier ministre Edouard Philippe pourrait-il être mis en examen pour sa gestion de la crise du Covid-19 ? Le maire du Havre devrait être bientôt convoqué par la Cour de Justice de la République pour répondre aux questions des magistrats.

Si la crise du Covid-19 semble loin derrière lui, la justice pourrait bien le rattraper. Selon une enquête du journal Le Monde, l’ancien Premier ministre Édouard Philippe doit être prochainement convoqué par la commission d’instruction de la Cour de Justice de la République (CJR), dans le cadre de l’enquête sur la gestion de la crise sanitaire.

En effet, la CJR a ouvert en enquête préliminaire sur la gestion du Covid à l’été 2020, visant les chefs d’«homicides involontaires», de «blessures involontaires», de «mise en danger de la vie d’autrui», «d’abstention volontaire de combattre un sinistre» et de «non-assistance à personne en péril».

Cité dans l’information judiciaire de la CJR, Édouard Philippe pourrait faire l’objet d’une mise en examen pour «mise en danger de la vie d’autrui» et «abstention volontaire de combattre un sinistre», ou bien être placé, sans le meilleur des cas, sous le statut de «témoin assisté». Selon Le Monde, sa convocation est fixée au 24 octobre prochain. Les magistrats reprochent à l’ancien Premier ministre la lenteur de la réponse de l’État au début de la crise sanitaire.

Pour rappel, dans cette affaire, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn a été mise en examen le 10 septembre pour «mise en danger de la vie d'autrui» et placée sous le statut plus favorable de témoin assisté pour «abstention volontaire de combattre un sinistre». Olivier Véran, également ministre de la Santé pendant la crise du Covid-19, et Sibeth Ndiaye, ancienne porte-parole du gouvernement, sont également cités dans l’information judiciaire.

La Cour judiciaire de la République, créée en 1993, est l’institution compétente pour juger les membres du gouvernement pénalement responsables des crimes ou délits accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Elle est composée de 12 parlementaires (six élus par l'Assemblée nationale, six élus par le Sénat) et de trois magistrats du siège de la Cour de cassation.