Lille : un homme agresse plusieurs personnes au couteau et prend la fuite

Un homme a agressé au couteau trois personnes, à Lille, ce samedi. Il avait d'abord importuné un groupe d'étudiants, avant de se montrer violent.

Une agression brutale. Ce samedi, vers 2h du matin, un homme a agressé plusieurs passants au couteau à Lille (Nord). D'après nos informations, l'individu décrit comme assez corpulent, a abordé un groupe d'étudiants qui venait de sortir de boîte de nuit.

L'agresseur présumé avait alors proposé à une jeune femme du groupe de lui montrer son sexe. Des insultes ont suivi et le ton est monté entre un autre étudiant et lui, jusqu'à ce que le suspect sorte un couteau et menace le jeune homme de le «planter».

«S’ils ne nous avaient pas défendu, c’est nous qui aurions pris»

Voyant la scène, trois autres passants sont venus défendre le groupe d'étudiants. L'homme a alors frappé à plusieurs reprises ces trois hommes, dont l'un était policier municipal, hors service au moment des faits.

«S’ils ne nous avaient pas défendu, c’est nous qui aurions pris», a expliqué à CNEWS la jeune fille importunée.

Les deux amis du policier municipal ont alors reçu plusieurs coups de couteau, à la tête et au thorax, et ont pu être recousus par la suite.

L'agresseur s'est enfuit et n'a toujours pas été retrouvé. Les deux principales victimes, celles ayant reçu les coups de couteau, ont déposé plainte.