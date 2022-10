Pénurie d’essence : voici 3 astuces à connaître pour faire des économies de carburant

Alors que la pénurie d'essence s’étend en France, plusieurs moyens s’offrent aux automobilistes pour faire des économies de carburant. En voici trois, faciles à appliquer.

Des astuces très pratiques. Depuis quelques jours, une pénurie de carburant sévit dans l’Hexagone et de nombreuses stations-service sont actuellement privées de tout ou une partie de leur stock. Face à cette hausse exceptionnelle de la demande, il existe toujours des moyens aux automobilistes pour tenir le «choc».

Ne pas presser au maximum le pistolet

La gâchette du pistolet d’essence permet de régler soi-même la pression à laquelle l’essence en sortira pour remplir le réservoir. Nos confrères d’Auto Plus indiquent même que trois positions sont généralement possibles : débit lent, débit moyen et débit rapide.

Ils expliquent qu’il faut toujours faire en sorte que le carburant s’écoule le plus doucement possible. Le but est d’empêcher de créer de la vapeur d’essence lors du remplissage, qui n’est autre qu’une perte de produit.

Mieux vaut donc patienter quelques minutes de plus à la station pour remplir son réservoir et s’assurer une bonne optimisation de l’essence payée.

Faire le plein à mi-réservoir

Il est recommandé de ne pas attendre que le réservoir soit presque vide pour passer à la station-service. Mieux vaut le faire lorsqu’il reste encore environ la moitié d’essence. La raison peut paraître complexe, mais elle permet là encore d’optimiser le carburant.

Le but de la manœuvre est d’empêcher au maximum la déperdition d’essence. Or, lorsqu’un réservoir est vide, la plus grande quantité d’air qu’il contient va permettre de faciliter son évaporation. Et donc son gaspillage. Pour éviter le phénomène, mieux vaut donc combler le vide du réservoir (et donc l’air) assez rapidement.

Utiliser les sites et applications à disposition

La troisième bonne astuce pour économiser de l’argent sur l’essence est tout simplement de se renseigner sur l’endroit où celle-ci est vendue le moins cher. Sur internet, le gouvernement lui-même propose un site dédié : prix-carburants.gouv.fr. D’autres existent également.

Des applications à télécharger sur son téléphone portable sont aussi disponibles, pour trouver le bon endroit où faire le plein, même lorsque l’on est en déplacement (Essence&CO, Fuel Flash, Gaspal, Gasoil Now…).