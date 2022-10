94% des piétons français ont peur qu'un automobiliste ne s'arrête pas pour les laisser passer

Un sondage publié par Vinci Autoroutes montre que piétons, cyclistes, automobilistes et motards ont souvent du mal à cohabiter.

Même après avoir prudemment regarder à gauche puis à droite avant de traverser, la majorité des piétons français n'a pas l'esprit tranquille. Selon un sondage publié ce mercredi 12 octobre par Vinci Autoroutes, 94% d'entre eux craignent qu'un automobiliste ne s'arrête pas pour les laisser passer alors qu'ils sont engagés sur un passage piéton.

Réalisée par l'institut Ipsos dans 11 pays européens, cette étude montre plus globalement que le partage de la route avec différents modes de déplacement est source de peur. Par exemple, 78% des piétons craignent qu'un vélo, une trottinette ou un hoverboard les frôle sur un trottoir.

La @FondationVA publie les résultats de l'enquête #PartageDeLaRoute, réalisée par @IpsosFrance et dresse un portrait des comportements européens sur la cohabitation des différents modes de déplacement





Usagers de la route : quel est leur état d’esprit lorsqu'ils se déplacent ? pic.twitter.com/qEZ6ct83Vq — Fondation VINCI Autoroutes (@FondationVA) October 12, 2022

96% des usagers français expliquent qu'ils redoutent des comportements à risques de la part de ceux avec qui ils partagent la chaussée. Des craintes qui ne sont pas sans fondement puisque 61% des automobilistes et 60% des motards réguliers admettent qu'ils téléphonent en roulant (kit mains-libres compris).

67% des automobilistes reconnaissent par ailleurs qu'il leur arrive de passer au feu orange voire rouge, tout comme 38% des cyclistes réguliers, y compris quand la signalisation l'interdit. Parmi les usagers les plus vulnérables, les piétons ne sont toutefois pas irréprochables non plus : 70% d'entre eux confessent traverser au feu rouge.

Circuler à vélo semble plus compliqué en France qu'ailleurs puisque le sentiment de sécurité des Français (60%) est inférieur à la moyenne européenne (82%). En la matière, les Néerlandais sont loin devant, car 96% d'entre eux affirment rouler sans crainte.

Un non-respect des espaces réservés

En France, la circulation à vélo demande de faire plus attention qu'en voiture pour trois cyclistes sur quatre. Les mesures de sécurité ne semblent pas toujours bien intégrées puisque moins de la moitié (45%) des Français qui pédalent disent porter un casque fréquemment.

56% des cyclistes français admettent par ailleurs qu'il leur arrive de circuler sur les trottoirs. Une donnée qui fait écho à celle selon laquelle 78% des piétons ont déjà été frôlés par un vélo à cet endroit.

En France les usagers semblent globalement avoir du mal à circuler sur la voie qui leur est réservée. Ainsi 61% des motards empruntent les pistes cyclables et 52% s'aventurent sur les trottoirs. 70% reconnaissent même qu'ils s'y garent parfois. 27% des automobilistes n'hésitent pas à stationner en double file et 40% admettent qu'ils ne vérifient pas toujours si un cycliste arrive avant d'ouvrir leur portière.

L'étude publiée par Vinci Autoroutes montre que la pratique de différents modes de déplacement est un facteur essentiel pour un meilleur respect des autres usagers. Pour favoriser la cohabitation, rien de tel que de se mettre à la place de l'autre.