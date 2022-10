Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine aurait assuré auprès d'Elon Musk que ses «objectifs seraient atteints quoi qu'il arrive», selon un politologue

Ian Bremmer, fondateur du cabinet de risque géopolitique Eurasia Group a affirmé, lundi 11 octobre, qu'Elon Musk s'était entretenu avec Vladimir Poutine concernant la guerre en Ukraine. Selon ses affirmations, le président russe a assuré auprès du patron de Tesla qu'il «parviendrait à ses objectifs quoi qu'il arrive».

Une déclaration lourde de conséquence. Le politologue américain Ian Bremmer, fondateur du cabinet géopolitique Eurasia Group, a indiqué dans une newsletter envoyée à ses abonnés, et repérée par Vice, qu'Elon Musk et le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, s'était entretenus.

«Elon Musk m'a dit qu'il avait parlé directement de l'Ukraine avec Vladimir Poutine. il m'a aussi dit quelles étaient les lignes rouges du kremlin», ajoute Ian Bremmer dans un tweet, précisant qu'il n'avait aucune intention de mentir sur ces allégations.

elon musk told me he had spoken with putin and the kremlin directly about ukraine. he also told me what the kremlin’s red lines were. — ian bremmer (@ianbremmer) October 11, 2022

Le politologue a expliqué que le PDG de Tesla lui avait confié que Vladimir Poutine était «prêt à négocier», uniquement si la Crimée restait russe, et si Kiev acceptait «une forme de neutralité permanente», reconnaissant notamment l'annexion par la Russie des villes de Donetsk, Kherson et Zaporijia et Lougansk.

Toujours selon Ian Bremmer, Elon Musk a déclaré que Vladimir Poutine lui a dit que ces objectifs seraient atteints «quoi qu'il arrive», y compris le potentiel d'une frappe nucléaire si l'Ukraine envahissait la Crimée, que la Russie a annexée en 2014.

Elon Musk dément, Moscou salue sa position

De son côté, le patron de Tesla a démenti cette information depuis son compte Twitter. Elon Musk soutient qu'il n'a échangé avec Vladimir Poutine qu'une «seule fois il y a 18 mois» et que le sujet de le sujet de cet entretient était «l'espace».

No, it is not. I have spoken to Putin only once and that was about 18 months ago. The subject matter was space. — Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2022

Face à cette dénégation, Ian Bremmer a aussitôt réagi. «J'écris ma newsletter hebdomadaire sur la géopolitique depuis vingt-quatre ans, honnêtement, sans crainte ni faveur et la mise à jour de cette semaine n'était pas différente», s'est défendu le fondateur d'Eurasia Group.

Elon Musk, lui, a déjà été au coeur de plusieurs polémiques depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. En effet, le milliardaire a notamment rédigé de nombreux sondages sur Twitter - le réseau social qu'il est en passe d'acheter - dans lesquels il propose des scenarios pouvant mener, selon lui, vers la fin du conflit armé.

Il a même récemment été impliqué dans une discussion avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, suite à ces propositions.

Ukraine-Russia Peace:





- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.





- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).





- Water supply to Crimea assured.





- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

De leur côté, les médias d'État russes ont repris, à plusieurs reprises des messages postés par le fondateur de Tesla. Le Kremlin ayant salué «une proposition positive» d'Elon Musk.