«La cocaïne, c’est sympa à petite dose» : Brigitte Milhau dénonce des propos déformés et malhonnêtes

Un extrait de la chronique du docteur Brigitte Milhau sur CNEWS consacrée à la cocaïne a été diffusé dans l’émission Quotidien mardi soir. Mais le montage des images réalisé tend clairement à détourner le véritable message véhiculé par notre spécialiste de santé. Ce mercredi, Brigitte Milhau a dénoncé des propos déformés. Une démarche destinée à nuire à sa réputation et remettre en cause son professionnalisme.

«La cocaïne, c’est sympa à petite dose». En manipulant sous-couvert d’un pseudo humour des propos et les extrayant de leur contexte original, le présentateur Yann Barthès a contribué à façonner une fausse idée laissant à penser de manière malhonnête que le docteur Brigitte Milhau, notre spécialiste santé, ferait la promotion de l’usage des drogues dures. Or, il n’en est rien, est-il vraiment utile de le préciser. «C'est d'une malhonnêteté intellectuelle incroyable. C'est une mauvaise intention dont j'ignore l'objectif. Ils ont déformé mes propos», a regretté Brigitte Milhau ce mercredi.

Car prise dans sa globalité, sa démonstration scientifique effectuée ce mardi sur l’antenne de CNEWS rappelle que la prise de cocaïne augmente la concentration de la dopamine, sérotonine et noradrénaline, neurotransmetteurs du plaisir, de la confiance en soi et de l’éveil. «Quand on voit ça on pourrait croire que c’est sympa votre truc. Pas du tout, c’est sympa à petite dose», affirme-t-elle. Or, il n’a échappé à personne que l’expression «votre truc» renvoie à l’augmentation de concentration de neurotransmetteurs du plaisir et du bien-être, et non à la prise de cocaïne en elle-même. Un message à l'opposé des fausses affirmations proférées par Yann Barthès.

D’ailleurs, tout au long du programme, Brigitte Milhau ne cesse de mettre en garde contre la consommation de produits stupéfiants. Comme ici : «il faut arrêter de banaliser l’usage de ce produit qui présente des dangers et qui va jusqu’à détruire certains de nos neurones». Ou là : «c’est un fléau qui se propage alors que c’est un danger incroyable».

En ce sens, la vidéo toujours disponible sur le site Quotidien titrée «Sur CNEWS, un médecin vante les mérites de la cocaïne » est totalement mensongère. Ce n'est pas la première fois que l'émission de TMC attaque ostensiblement CNEWS. Le 31 mai dernier, Pascal Praud avait pointé du doigt le travail des équipes de Yann Barthès, les accusant déjà, d'avoir manipulé, des propos qu'il avait tenus au sujet de Karim Benzema. «Il est rare que je réponde aux attaques. Là, je vais quand même répondre à nos amis de Quotidien. Ils m'ont mis en cause. Ils ont écouté notre émission hier matin. Manifestement, ils n'ont pas tout écouté. Seulement une petite partie qu'ils ont mise en exergue», avait-il dit.