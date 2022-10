L'inflation coûte 112 euros par mois aux Français en moyenne, selon une étude

Une étude publiée ce mardi 11 octobre par Panorabanques et poll&roll a permis de révéler que le montant moyen du coût de l’inflation sur le budget mensuel des Français était de 112 euros. Une tendance qui a creusé leur découvert moyen et réduit leur consommation globale.

61 % des Français ont estimé avoir perdu en pouvoir d’achat et 55 % d’entre eux ont prédit que l’inflation allait fortement augmenter d’ici à un an. D’après une étude conjointe de Panorabanques et poll&roll publiée ce mardi, le montant moyen de l’impact de l’inflation sur le budget mensuel des Français a été estimé à 112 euros.

Selon notre dernière étude avec @pollandroll, l'inflation impacte de 112€ en moyenne le budget mensuel des Français.



Découvrez en intégralité l'étude sur le découvert bancaire, l'inflation et le pouvoir d'achat. pic.twitter.com/3RpRJAFxxQ — Panorabanques (@Panorabanques) October 11, 2022

Concernant les secteurs les plus touchés par l’inflation, 84 % des personnes sondées ont placé l’alimentation en tête, 72 % les carburants et 63 % l’énergie.

L’inflation a creusé le découvert bancaire moyen

En 2022, un Français sur deux a été à découvert au moins une fois et un sur cinq l’était une fois par mois. Selon cette étude, le découvert moyen mensuel des Français a été estimé à 239 euros.

Dans le détail, 38 % des sondés ont affirmé avoir un découvert mensuel de moins de 100 euros et 40 % d’entre eux un découvert compris entre 100 et 299 euros chaque mois.

D’ailleurs, l’inflation a été citée comme étant la principale source de découvert pour 34 % des personnes questionnées. Les autres explications données à ce sujet ont été une dépense importante imprévue (31 %) et une situation financière globalement difficile (29 %).

La consommation baisse et le taux d’épargne grimpe

En conséquence, le taux d’épargne des Français a augmenté alors que leur consommation a baissé, selon Lomig Guillo, rédacteur en chef adjoint du magazine Capital, invité sur CNEWS. En juillet dernier, la consommation des ménages a chuté de 4,3 % en France. A l’inverse, le taux d’épargne devrait remonter à plus de 17,2 % du revenu disponible en fin d’année, selon l’INSEE, contre 15,5 % en juin dernier et 14,8 % début 2020.

Au sujet de l‘inflation, après une accalmie ces dernières semaines, elle devrait repartir à la hausse en novembre et atteindre 6,4 % en fin d’année, avec toujours une forte hausse attendue des prix de l’alimentation estimée à plus de 12 % sur un an à la fin du mois de décembre.