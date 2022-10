Pénurie de carburants : quelles sont les professions prioritaires à la pompe ?

Alors que la pénurie de carburants s'est massivement étendue dans les stations-service françaises, à la suite de la grève des personnels et du blocage des raffineries, le gouvernement a pris la décision de placer certaines professions prioritaires pour se réapprovisionner.

Le gouvernement réagit face à cette situation de crise. Face aux nombres de stations-service à sec dans le pays, - 30% connaissent des difficultés d'approvisionnement d'après le porte-parole du gouvernement Olivier Véran - l'exécutif a listé des professions pour qu'elles soient prioritaires à la pompe.

Ainsi, à l'échelle locale, et en accord avec les préfectures, les personnes dépositaires de l’autorité publique (services de police et de gendarmerie, administration pénitentiaire), les services d’urgence et de secours (SDIS, SAMU, SMUR, etc.), le personnel médical et paramédical (médecins, pharmaciens, infirmières, aides-soignants, etc.) peuvent se rendre dans des stations-service qui leurs sont réservées.

Dans le Pas-de-Calais, l'un des départements les plus touchés par la pénurie, la préfecture a ainsi listé des stations-service réservées à ces professions, appelant au «civisme des autres usagers de la route», afin «qu'ils ne se rendent pas dans ces stations».

Des files réservées dans plusieurs stations

Dans d'autres départements comme l'Aisne, des voies prioritaires ont été réservées pour ces trois catégories. Ainsi, entre 7h30 et 18h, dans plusieurs stations, seuls les personnes dépositaires de l’autorité publique, les personnels de soins d'urgence et les personnels médicaux ont accès à ces pompes.

Les taxis sont également classés parmi les véhicules prioritaires dans les Hauts-de-France, alors qu'ils n'y figurent pas dans les autres régions.

En région parisienne néanmoins, la préfecture de police de Paris n'a pas estimé que «la situation actuelle justifiait des mesures d'urgences comme la réquisition des stations-service en Île-de-France», chez nos confrères de TF1.