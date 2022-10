Strasbourg : pas de champagne ni de tartiflette, la liste de produits interdits au marché de Noël fait réagir

Souhaitant renouer avec les traditions de Noël et proposer un marché plus responsable et local, la mairie de Strasbourg a établi une liste de produits interdits à la vente, provoquant une vive polémique.

Fini le champagne, la tartiflette et le pop-corn au marché de Noël de Strasbourg. La municipalité a établi une liste de produits alimentaires et non-alimentaires interdits à la vente lors de son marché de Noël, qui débutera en novembre. L’objectif : retrouver l’authenticité de cette fête et promouvoir des produits locaux et de qualité. Cette liste a été adressée aux commerçants et au participants du marché de Noël, comme l’a révélé Dernières Nouvelles d’Alsace.

«Depuis plusieurs années, les retours des habitants sont les mêmes : perte d'authenticité, parc d'attractions, supermarché à ciel ouvert. Cette année, une commission mixte, composée d’élus, de représentants des commerçants, de partenaires, a enrichi une liste des produits qui ne répondent pas au standing de Strasbourg Capitale de Noël : produits de mauvaise qualité, venant de l'autre bout du monde, sans rapport avec l'esprit de Noël», ont indiqué les élus écologistes de la ville sur les réseaux sociaux.

a enrichi une liste des produits qui ne répondent pas au standing de Strasbourg Capitale de Noël : produits de mauvaise qualité, venant de l'autre bout du monde, sans rapport avec l'esprit de Noël.



Tout cela s'est fait dans le DIALOGUE avec le soutien des personnes concernées. — Élu·es - Strasbourg Ecologiste & Citoyenne (@EluesSEEC) October 11, 2022

Parmi les produits qui seront interdits figurent le champagne et la tartiflette, pour privilégier leurs alternatives locales, le crémant d’Alsace et la «Munstiflette», à base de munster, fromage typique de l’Est de la France. Les parapluies, serre-têtes, casquettes ou vêtements pour chien de Noël seront interdits. Certains autres produits, comme les boules à neige, les crucifix, affiches ou calendriers seront interdits sous réserve de leur qualité.

«Ils ont le droit d’être vendus mais la commission discutera avec les exposants durant le rendez-vous pour s’assurer de la provenance et de la qualité du produit. En clair : tous les objets peuvent être vendus durant Capitale de Noël à condition qu’ils soient d’une qualité acceptable. Cela inclut les objets porteurs de l’identité religieuse de Noël. Je regrette que les raccourcis et la volonté de polémique tentent de nuire à ce travail», a réagi l’adjoint au maire Guillaume Libsig sur les réseaux sociaux.

«A vouloir tout contrôler pour Noël, la municipalité trébuche sur ses préjugés et son idéologie !», a taclé le conseiller municipal d'opposition Alain Fontanel (LREM). Pierre Jakubowicz (Horizons) s'est de son côté étonné «de voir arriver cette liste si tardivement», à seulement un mois et demi de l'ouverture du marché.