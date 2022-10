Île-de-France : sans rénovation énergétique, la moitié des logements bientôt interdits à la location

Sans travaux de rénovation énergétique, près d'un logement sur deux sera bientôt interdit à la location en Ile-de-France, selon une étude de l'INSEE dévoilée ce jeudi 13 octobre. De fait, 45 % des résidences principales dans la région ont un diagnostic de performance énergétique (DPE) classé E, F ou G en 2018.

En Ile-de-France, «2,3 millions de résidences principales ont un diagnostic de performance énergétique (DPE) classé E, F ou G, soit 45 % du parc francilien de résidences principales», soulève l'INSEE ce jeudi, dont les chiffres datent de 2018. Depuis le vote de la loi «Climat et résilience», ces logements ne pourront plus être loués sans rénovation : c'est le cas des logements classés G en 2025, puis F en 2028 et E en 2034.

55 % du parc locatif concerné

Dans la région, c'est le parc locatif privé qui est le plus touché, avec 745.340 résidences principales jugées «énergivores», également surnommées «passoires énergétiques», soit 55 % de ce parc. De l'autre côté, le parc locatif social est moins touché, «en raison de son ancienneté moindre», souligne l'INSEE, avec 354.297 logements étiquetés E, F ou G, soit 29 % du parc.

En parallèle, près de 1,2 million de logements classés E, F ou G sont occupés par leurs propriétaires. Soit 48 % de l'ensemble des résidences principales occupées par leurs propriétaires. Et si ces logements ne sont pas sur le marché de la location, ils ne pourraient de toutes les façons plus l'être si le ou les propriétaire(s) décidaient de mettre leur bien en location, sans faire de travaux.

Une réalité qui s'explique notamment par la date de construction des logements : dans la région, 65 % des logements construits avant 1948 affichent un diagnostic énergétique E, F ou G, tout comme 51 % des maisons individuelles. Sans surprise, ce sont aussi les logements de moins de 40 m2, qui sont les plus touchés, les foyers modestes étant les plus vulnérables.

Les petites surfaces à éco-rénover en priorité

Qui plus est, les petites surfaces se trouvent le plus souvent dans des copropriétés, où engager des travaux de rénovation peut être très compliqué et dans lesquelles tous les propriétaires n'ont pas le même niveau de vie, certains n'ayant pas les moyens de financer une rénovation ou refusant catégoriquement de faire ces travaux parfois jugés peu urgents.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Ville de Paris a mis en place une aide à destination des copropriétés privées, afin qu'elles puissent être accompagnées dans leur projet de rénovation énergétique. «Il faut qu'on accélère sur la question du parc privé», avait d'ailleurs fait savoir Dan Lert, l'adjoint à la transition écologique à ce sujet, annonçant que 60 millions d'euros seraient justement alloués à cet objectif.

Et pour que la municipalité soutienne financièrement un projet, il faut que la rénovation permette «au moins 15 % de gain d'énergie», et ce, alors que les bâtiments parisiens sont aujourd'hui «responsables de 70 % des émissions de gaz à effet de serre intramuros», selon l'élu écologiste. Et d'assurer : «nous n’atteindrons pas nos objectifs du plan climat sans une massification de la rénovation énergétique de ces logements».