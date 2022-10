Mort de Lola à Paris : une femme et un homme présentés ce lundi à un juge d’instruction, une information judiciaire ouverte pour meurtre et viol

Deux personnes doivent être présentées ce lundi 17 octobre à un juge d’instruction avant une possible mise en examen concernant l’enquête sur la mort de Lola, une collégienne de 12 ans retrouvée vendredi dernier dans une valise à Paris.

L’enquête avance. Deux personnes doivent être présentées à un juge d’instruction ce lundi dans l’affaire du meurtre de Lola, jeune collégienne de 12 ans dont le corps a été retrouvé dans une valise, vendredi à Paris.

Une information judiciaire a par ailleurs été ouverte des chefs de meurtre sur mineure de moins de 15 ans en lien avec un viol commis avec actes de torture et de barbarie, viol sur mineure de moins de 15 ans avec actes de torture et de barbarie, et recel de cadavre.

Les deux individus, une femme et un homme, devraient être mis en examen et placés en détention provisoire. La première, qui a été identifiée sur des images de vidéosurveillance accompagnant la jeune fille dans un immeuble, est suspectée du meurtre en lien avec un viol commis avec actes de torture et de barbarie, a appris CNEWS d’une source proche du dossier. L’homme est lui suspecté de recel de cadavre pour avoir transporté la valise contenant le corps dans sa voiture, sur demande de la femme.

La mise en cause aurait globalement reconnu les faits, mais ses explications varient d’une audition à l’autre, a indiqué la source à CNEWS. Il s’agirait d’une marginale. Des expertises psychiatriques pourraient être nécessaires durant l’instruction.

La piste d'un différend avec les parents étudiée

Le mobile du meurtre n’est pas encore établi. La piste d’un différend avec les parents de la victime est étudiée.

Pour rappel, vendredi soir, peu avant minuit, dans le 19e arrondissement de Paris, la police a été prévenue de la découverte du corps de l’adolescente dans une malle, dans un hall d’immeuble. Elle était ligotée, ses membres étaient scotchés.