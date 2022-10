Marche contre la vie chère et l'inaction climatique : quel est le parcours prévu ce dimanche à Paris ?

Ce dimanche 16 octobre, plusieurs dizaines de milliers de personnes vont participer à la marche contre la vie chère et l'inaction climatique qui verra le cortège rejoindre la place de la Bastille depuis la place de la Nation.

C'est un rendez-vous crucial pour l'opposition de gauche. Ce dimanche 16 octobre, plusieurs dizaines de milliers de manifestants vont répondre à l'appel de la Nupes pour une marche contre la vie chère et l'inaction climatique.

Ce rendez-vous s'inscrit dans un contexte économique difficile pour la majorité des ménages, entre inflation galopante, crise de l'énergie et dérèglement climatique.

«La planète brûle et l'eau manque. Mais le gouvernement, déjà condamné pour inaction environnementale, poursuit une politique antiécologique qui met en danger l'avenir même de notre écosystème», écrivent les organisateurs de la manifestation sur le site internet de l'événement.

Départ à 14h place de la nation

Rendez-vous a été donné place de la Nation, à 14h, pour le départ de cette marche. Le trajet sera court, un peu plus de deux kilomètres jusqu'à la place de la Bastille, en passant par la rue du Faubourg Saint-Antoine. À noter que certains cortèges appellent à la réunion dès 13h.

Plus de 30.000 personnes sont attendus, selon une note du Renseignement territorial, à laquelle CNEWS a eu accès. Elles seront réunies sous la forme de cinq cortèges : le blocage des prix, la retraite à 60 ans et l'augmentation des salaires, l'allocation autonomie de 1.100 euros pour les jeunes, la taxation des superprofits et la bifurcation écologique.

RDV à 14h à #Nation. Un #meeting aura lieu pendant la #marche et sera retransmis dans tout le cortège, avec des prises de parole de syndicalistes, de personnalités, de responsables d’associations, de responsables politiques et de Jean-Luc #Mélenchon. #JeMarche #marchedu16octobre pic.twitter.com/xJIv58peL4 — GastonO (@Natoge75) October 16, 2022

«Tous les cortèges seront animés par des prises de paroles et des animations musicales», indique l'organisation. Le camion de tête accueillera un meeting mobile, retransmis sur plusieurs camionnettes des cortèges.

Plusieurs prises de parole auront lieu, autant de la part de politiques (Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, Sophie Taillé-Polian), de syndicalistes (Germinal Lancelin, raffineur CFT, Malika Zédiri pour les chômeurs et précaires) que d'associatifs (Attac, Copernic).

Des bus affretés de toute la France

Pour que la marche contre la vie chère et l'inaction climatique regroupe le plus de manifestants possibles, les organisateurs ont mis en place un système de réservations de bus. Plusieurs dizaines de véhicules ont ainsi été affrétés des quatre coins de la France (Nice, Montpellier, Strasbourg). Le tarif du billet était variable en fonction des revenus des manifestants.

Plusieurs revendications seront scandées durant la manifestation : le Smic revalorisé à 1.600 euros net, l'augmentation générale des salaires au-delà de l'inflation (5,6% en France en septembre, ndlr), une garantie jeune de 1.063 dès la majorité et des investissements à hauteur de centaines de milliards d'euros dans la transition écologique.

Selon la note du Renseignement territorial, les forces de l'ordre craignent la présence de 400 membres de «l'ultra-gauche» ou de «black blocs», susceptibles de causer des dommages ou de troubler l'ordre public.