Pénurie de carburants : Gabriel Attal juge «inacceptable» la poursuite des blocages «alors que des accords majoritaires ont été trouvés»

Invité ce dimanche 16 octobre dans Le Grand Rendez-Vous, le ministre des Comptes publics a jugé «inacceptable» la poursuite des blocages.

Une déclaration forte. Invité dans Le Grand Rendez-Vous ce dimanche 16 octobre, le ministre des Comptes publics Gabriel Attal a dénoncé la poursuite des blocages des raffineries et des dépôts de carburants français, alors les grèves se poursuivent sur les sites de TotalEnergies.

«Ce qui est inacceptable, c’est qu’il y ait la poursuite de blocages alors même que des accords majoritaires ont été trouvés pour revaloriser les salaires dans les entreprises», a déclaré Gabriel Attal.

L'ancien porte-parole du gouvernement a ajouté qu'un «accord salarial avait été trouvé dans la nuit de jeudi à vendredi chez TotalEnergies» et qu'en «24h, suite à ces accords et ces réquisitions - (deux membres du personnels de la raffinerie d'Esso-ExxonMobil de Gravenchon-Port-Jérôme avaient été réquisitionnés par exemple NDLR) - vous avez l'équivalent de 9.000 m3 de carburant qui a pu sortir des dépôts, ce qui est l'équivalent de 110.000 ou 120.000 pleins pour des Français».

Soulignant l'action de l'exécutif, le ministre délégué aux Comptes publics a annoncé «qu'il faudrait plusieurs jours avant que la situation ne s'améliore», mais que «progressivement, de plus en plus de carburant sort des dépôts et vient alimenter les stations-service».