Carburants : le prix du gazole a encore grimpé de 12 centimes la semaine dernière

Le prix du gazole a encore augmenté, sur la semaine passée, jusqu'à atteindre 1,92 euro le litre en moyenne, dans les stations-service françaises.

Un produit rare et de plus en plus cher. Le prix du litre de gazole a bondi la semaine passée atteignant 1,92 euro de moyenne, dans les stations françaises, d'après les chiffres du gouvernement.

Alors qu'un mouvement de grève des personnels des raffineries et des dépôts de carburant se poursuit - et sera suivi par d'autres professions comme les cheminots ce mardi 18 octobre NDLR - les prix du gazole se sont envolés, rattrapant le niveau atteint en juillet dernier, alors que l'inflation battait son plein dans l'Hexagone.

Afin de trouver une sortie de crise, Emmanuel Macron a réuni ce lundi sa Première ministre, Elisabeth Borne, ainsi que les ministres concernés, à l'Élysée. La veille, la cheffe du gouvernement avait annoncé que la remise de 30 centimes d'euros par litre, sur les carburants, allait être prolongée jusqu'à «la mi-novembre».

De son côté, la direction de TotalEnergies a confirmé ce lundi qu’elle prolongerait sa remise à la pompe de 20 centimes par litre également jusqu’à la mi-novembre.

Les autres carburants également en hausse

En plus du gazole, les prix de l'essence ont eux aussi grimpé, sur cette dernière semaine. Ainsi, le litre de super SP95 a gagné 8 centimes, atteignant 1,7268 euro en moyenne.

Même constat pour le SP95-E10 affiché à 1,6646 euro, et le superéthanol E85 (0,7621 euro le litre).

Autre conséquence de la montée des prix des carburants : plusieurs stations-service indépendantes, qui s'approvisionnent avec des carburants importés de pays frontaliers n'ont pas hésité à augmenter les prix à la pompe, profitant de la clientèle qui ne parvenait plus à s'approvisionner dans les stations à sec.