Grève du 18 octobre : quel est le parcours de la manifestation à Paris ?

Un mouvement de grève interprofessionnel aura lieu ce mardi 18 octobre. Partout en France, des manifestations sont organisées. À Paris, la manifestation partira de la place d’Italie, dans le 13e arrondissement, à partir de 14h.

Un mardi noir qui se profile. Lancé par les salariés des raffineries de carburant, et à la suite d’appels lancés par de nombreux syndicats, un mouvement de grève interprofessionnel a lieu ce mardi 18 octobre.

Si cette journée de mobilisation concerne plusieurs secteurs, dont l’éducation, la santé et les transports publics, des manifestations pour des augmentations de salaires sont prévues partout sur le territoire national.

À Paris, le rassemblement aura lieu dès 13h sur la place d’Italie, dans le 13e arrondissement de la capitale. Le cortège démarrera à 14h et empruntera le Boulevard Auguste Blanqui.

Les manifestants longeront le boulevard Saint-Jacques (14e) jusqu’au boulevard Montparnasse, en passant par la place Denfert-Rochereau et le boulevard Raspail.

Le cortège atteindra, par la suite, le boulevard des Invalides puis passera par l’avenue Villards jusqu’à arriver à destination finale : la place Vauban (7e).

Les transports parisiens perturbés

Par ailleurs, la RATP et la SNCF ont publié, ce lundi 17 octobre, leurs prévisions pour cette journée. Le trafic sur le RER A sera «perturbé» avec en moyenne trois trains sur quatre. L'organisme prévoit le maintien de l’interconnexion à Nanterre-Préfecture.

Le RER B sera également affecté avec trois trains sur quatre en moyenne. Tout comme le RER A, l’interconnexion à Gare du Nord sera maintenue.

La RATP s’attend aussi à un trafic «perturbé» sur les lignes de bus avec notamment deux bus sur trois. L’entreprise prévient que certaines lignes seront «très perturbées».

Les lignes de bus franciliennes seront, elles aussi, très perturbées avec en moyenne deux bus sur trois et neuf lignes fermées.

Concernant les lignes du métro et le réseau du tramway, le trafic sera «normal ou quasi normal». Toutefois, des perturbations sont à prévoir notamment sur les lignes 6, 12 et 13 avec en moyenne 8 à 9 trains sur 10, ainsi que sur le tramway T7 (en moyenne trois tramways sur quatre et une fermeture de la ligne à 22h30).