Notre-Dame de Paris : un appel à candidatures lancé pour réaliser le mobilier liturgique de la cathédrale

Trois ans et demi après l'incendie qui a partiellement détruit Notre-Dame de Paris, le diocèse de la capitale lance ce lundi 17 octobre un appel à candidatures pour désigner qui sera chargé de la conception et de la réalisation du futur mobilier liturgique de la cathédrale. Les intéressés ont un mois pour présenter leur dossier.

Un appel à candidatures pour la conception et la réalisation du mobilier liturgique de la cathédrale Notre-Dame de Paris – c'est-à-dire du mobilier propre à la célébration du culte catholique – a été officiellement lancé ce lundi par le diocèse de Paris, qui souligne que les candidats ont un mois pour déposer leur dossier. Une consultation qui devra ensuite permettre au nouvel archevêque Mgr Laurent Ulrich «de sélectionner, d'ici à la fin de l’année 2022, trois à cinq candidats qui présenteront leurs offres avant la fin du mois de mai 2023».

L'autel, le tabernacle et le baptistère à repenser

Celle-ci porte «sur les 5 éléments essentiels du futur mobilier liturgique», que sont, comme le souligne le diocèse de Paris, «l'autel majeur, l'ambon, la cathèdre et deux sièges associés, le tabernacle et le baptistère». Autant d'éléments de l'aménagement liturgique situés au cœur de la cathédrale, «dont la vocation depuis plus de huit siècles est de célébrer la liturgie et d’accueillir largement pèlerins et visiteurs venus du monde entier», et qui devront être installés en 2024, au moment de la réouverture au culte de la cathédrale.

Pour choisir, Mgr Laurent Ulrich a en outre créé un comité artistique «composé de représentants du diocèse, du ministère de la Culture, de l’Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ainsi que de personnalités qualifiées dans les domaines de l’aménagement liturgique, du design, de la création artistique et des monuments historiques», dont il sera le président. Sachant que même s'il s'entoure de cette équipe d'experts, l'archevêque de Paris reste «le responsable ultime des choix des artistes».

«La commande d’un nouveau mobilier s'inscrit dans l'histoire des transformations que la cathédrale a connues depuis sa construction, afin de s'adapter à une tradition catholique en constante évolution. Faire entrer aujourd'hui un mobilier de notre temps, mis en dialogue avec des réalisations d'époques variées, c'est poursuivre l'évolution permanente d'un lieu vivant inscrit dans son temps et respectueux de ce qui lui a précédé», peut-on lire dans le règlement de l'appel à candidatures.

Le lauréat annoncé à l'été 2023

Côté calendrier, les intéressés devront déposer leur dossier avant le 17 novembre prochain, avant que 3 à 5 d'entre eux soient pré-sélectionnés au 22 décembre 2022. Ces derniers devront ensuite présenter leur proposition d'aménagement définitif au mois de mai 2023, avant que le nom du lauréat soit annoncé à l'été 2023. Celui-là sera sélectionné pour la «qualité artistique» de son projet, pour la qualité du dossier technique au regard du cahier des charges transmis pour la seconde phase, et sa «capacité à répondre à la commande», le tout dans le «respect du budget de l'opération».

Pour rappel, même si l'intérieur de la cathédrale n'a pas été détruit lors de l'incendie du 15 avril 2019, il n'en demeure pas moins que cet espace, qui accueillait touristes et pèlerins, a été profondément abîmé. Dès lors, il avait été question de «profiter» de ce dramatique incendie pour repenser l'aménagement intérieur et le mobilier non liturgique de Notre-Dame de Paris, avec le nettoyage des chapelles, la création de nouvelles chaises et assises pour les célébrations, mais aussi l'installation d'un nouvel éclairage. Tout cela venant s'ajouter à la reconstruction de la flèche et à la conception du nouveau mobilier liturgique.