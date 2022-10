Nouveau nuage de sable du Sahara : la France touchée dès aujourd'hui

Un nouveau nuage de sable du Sahara doit survoler la France cette semaine. A partir de ce lundi 17 octobre, les régions Pyrénées et Aquitaine seront touchées par cette nouvelle vague, qui devrait s'installer jusqu'à mardi.

Il est de retour. Un nouveau nuage en provenance du Sahara est arrivé ce dimanche 16 octobre sur la France. Les effets de ce vent chaud chargé de sable se feront particulièrement sentir en France dans les Pyrénées et la région Aquitaine, dès aujourd'hui et ce, jusqu'à demain, mardi 18 octobre.

Selon la Chaîne Météo, «un vent du sud à sud-est modéré remonte à partir de ce dimanche du nord de l’Afrique vers le sud de la France, emportant du sable du désert saharien dans les basses couches de l’atmosphère». Ajoutant que «ce vent véhicule ces poussières sahariennes au-dessus de l’Espagne, qui atteignent la France en passant par les Pyrénées».

Ce phénomène météorologique devrait s'installer jusqu'à mardi sur le territoire, précise le programme Copernicus du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme.

A new #SaharanDust storm is forecasted to over the Iberian Peninsula and France





The #CopernicusAtmosphere Monitoring service provides a view of the situation for the coming days





Aerosol forecasts (visualised in @Windycom) from today until 19 October#Calima pic.twitter.com/cDrzLz7L8H

