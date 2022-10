Grève : trafic perturbé sur certains trains ce mercredi en Île-de-France, la SNCF prévoit un «retour progressif à la normale»

Ce mercredi 19 octobre, la SNCF prévoit en Ile-de-France un trafic perturbé sur certaines lignes du RER et Transilien, même si l'entreprise entrevoit un retour à la normale. La perturbation touchera essentiellement les RER C, B et D.

La mobilisation se poursuit à la SNCF mais pourrait s'essouffler. Après une journée de grève interprofessionnelle ce mardi 18 octobre, l’entreprise prévoit ainsi un «retour progressif à la normale» le lendemain, mercredi 19 octobre. Dans ses prévisions du trafic pour cette journée, la SNCF a indiqué que «la circulation des trains sera perturbée» en Île-de-France. Toutefois, cette perturbation touchera, seulement, quelques trains.

Si les lignes A et E du RER connaîtront un trafic normal, les lignes C, B et D seront, quant à elles, impactées.

En effet, la SNCF prévoit deux trains sur trois en moyenne pour le RER C. Concernant les RER B et D, elle a annoncé la circulation d’un train sur deux avec une impossibilité de changement dans Paris ou en Gare du Nord.

Du côté du Transilien, le trafic restera également perturbé ce mercredi 19 octobre. Deux trains sur trois en moyenne circuleront sur les lignes J, L, N et P. En revanche, la SNCF prévoit un train sur deux sur les Transilien H, R et U.

Par ailleurs, l’organisme recommande aux voyageurs qui sont dans l’impossibilité de différer leur déplacement de vérifier les horaires des trains avant de se rendre en gare.