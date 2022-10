Incidents au Stade de France : la police française accusée d’«agression criminelle» dans un rapport britannique

D’après un rapport indépendant britannique publié ce lundi 17 octobre, les comportements violents de la police française à l’égard de nombreux supporters venus assister à la finale de la Ligue des Champions fin mai relèvent d’une «agression criminelle».

Après le Sénat, un nouveau rapport vient mettre à mal la gestion sécuritaire de l’événement au Stade de France. Ce lundi, un rapport indépendant britannique a listé l’ensemble des comportements violents des forces de l’ordre françaises contre les supporters venus assister à la finale de la Ligue des Champions. Après avoir détaillé les nombreux errements concernant le dispositif de sécurité, le document conclu à une «agression criminelle» de la police tricolore.

Rédigé par le professeur de Droit de la Queen's University à Belfast Phil Scraton, le rapport a mis en lumière la culpabilité des forces de l’ordre dans les dérives sécuritaires liées à l’événement. Scraton avait déjà rédigé une étude de ce type après la catastrophe d'Hillsborough en 1989, qui avait coûté la vie à 97 supporters de Liverpool après des mouvements de foule.

«Les charges continues et aléatoires de la police sur les supporters et l'utilisation de gaz lacrymogène injustifié sur des hommes, des femmes et des enfants coincés dans des espaces très exigus, était un comportement inconscient et dangereux. Cela constitue une agression criminelle (…) L'incapacité continue à gérer la foule a sérieusement mis en danger la santé et le bien-être des supporters», détaille le document.

La stratégie sécuritaire de la police remise en cause

Le rapport pointe également du doigt la stratégie sécuritaire mis en place autour du Stade de France afin d’organiser sereinement un événement d’une telle ampleur. «Il ressort clairement des témoignages que les supporters ont été mis en danger par les tactiques agressives de la police, des mesures de sécurité inefficaces et l'absence de mise en place d'un plan de gestion globale de la sureté du stade basé sur des principes d'évaluation des risques», conclu le document.

Pour rappel, de nombreux supporters de Liverpool, venus assister à la finale de la Ligue des Champions opposant leur équipe au Real Madrid, avaient été coincés dans des goulets d’étranglement mis en place par la police avant de recevoir massivement du gaz lacrymogène. En conséquence des débordements aux abords du stade, le coup d’envoi du match avait été reporté de plus de 30 minutes.

A l’origine, le gouvernement français avait accusé les supporters anglais d’être responsables du chaos autour de l’enceinte. Finalement, un rapport du Sénat avait remis en cause cette thèse en concluant finalement quelques semaines plus tard à un «échec imputable aux décisions des autorités locales».

Paris avait récupéré l’organisation de cet événement en février dernier après que l’UEFA avait décidé de le retirer à Saint-Pétersbourg (Russie), initialement choisi pour accueillir la finale, en raison de la guerre en Ukraine. Cette mauvaise publicité autour de la finale de la Ligue des Champions a fait naître des doutes concernant l’organisation des matchs de la Coupe du Monde de rugby 2023 et des épreuves des Jeux olympiques 2024 prévus au Stade de France.