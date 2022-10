Vaccin contre la grippe et le Covid-19 : est-il possible de les faire en même temps ?

A compter de ce mardi 18 octobre 2022, une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débute en France, jusqu’au 31 janvier 2023. En parallèle le gouvernement organise une autre campagne de vaccination, pour le Covid-19.

A vos bras, prêts, vaccinez. Les Français sont appelés à partir d'aujourd'hui à se faire vacciner contre la grippe saisonnière, pour les plus à risque. Le gouvernement organise également une campagne de vaccination contre le Covid-19 depuis le 3 octobre, avec la possibilité de se faire vacciner contre les deux virus en même temps, selon la Haute autorité de Santé.

«Compte tenu de la dynamique épidémique et de la moindre adoption des mesures de prévention, la vaccination [contre le covid] doit être renforcée, notamment par un rappel avec un vaccin bivalent» a indiqué ce vendredi 14 octobre Santé Publique France.

Un vaccin pour chaque bras

Pour être doublement protégé, la Haute autorité de santé (HAS) rappelle qu’il est tout à fait possible de se faire vacciner pour la grippe et le Covid-19 en même temps. «La réalisation concomitante [de ces] vaccins» ne comporte «aucun danger» et peut permettre «d'éviter tout délai dans l'administration de l'une ou l'autre de ces injections», indique l'agence.

En effet, si aucun délai n’est nécessaire, il suffit d’effectuer chaque vaccin sur un bras différent, si vous souhaitez faire les deux vaccins le même jour.

Pour cela, il faut apporter votre vaccin contre la grippe chez le professionnel qui vous vaccine, y compris dans un centre de vaccination. Le vaccin contre la grippe est exclusivement disponible en pharmacie.

Pour les personnes à risque et âgées de plus de 60 ans, il est vivement conseillé d’effectuer sa 4e dose contre le Covid-19. Il en est de même pour la grippe, pour qui les quatre premières semaines de la campagne sont dédiées aux plus de 65 ans, aux personnes vulnérables, aux femmes enceintes ou aux professionnels de santé.

Chaque hiver, ce sont entre deux et six millions de personnes qui sont touchées par le virus de la grippe.