Eric Ciotti : «Il faut qu’il y ait une révolte, une résistance républicaine, face à l’islamisme»

Invité de la Matinale de CNEWS, Eric Ciotti, député et candidat à la présidence LR, est revenu sur les atteintes à la laïcité en milieu scolaire, estimant qu’il faut «une révolte républicaine».

Deux ans après l’assassinat de Samuel Paty, le député LR Éric Ciotti estime qu’une «révolte républicaine» est nécessaire face à la montée de l’islamisme en France et notamment aux atteintes à la laïcité en milieu scolaire.

«Aujourd’hui, c’est l’impuissance qui domine. (…) On ne soutient pas les enseignants qui sont menacés, on les laisse livrés à eux-mêmes. Il faut cette révolte, cette résistance républicaine», a déclaré Éric Ciotti.

Le candidat à la présidence du parti Les Républicains a réagi aux données publiées par le ministère de l’Éducation nationale, qui font état de 313 signalements au mois de septembre pour des atteintes à la laïcité dans les écoles. Parmi ces signalements, 54% découleraient du port de vêtements traditionnels musulmans, selon les relevés du ministère. «Il faut qu’on applique la loi de 2004, qui interdit le port de signes religieux à l’école. Il faut le faire avec une extraordinaire fermeté», a-t-il plaidé.

Pour le député des Alpes-Maritimes, l’une des solutions pour mettre fin aux atteintes à la laïcité serait de rétablir le port de l’uniforme à l’école. «Je propose une mesure de bon sens, qui aura naturellement vertu d’apporter réponse à cette situation, mais aussi d’établir une forme d’égalité sociale républicaine à l’école : la tenue unique, un uniforme pour tous les élèves dans chaque classe de la République. On arrêtera avec ces dérives, et on redonnera des valeurs aux enfants de la République», a détaillé Éric Ciotti.