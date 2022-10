Île-de-France : Airbnb met en place l'enregistrement à Versailles et dans 12 autres villes de la région

Alors qu'il est déjà obligatoire à Paris et dans 13 autres villes franciliennes de s'enregistrer lorsque l'on veut mettre un logement sur Airbnb, la plateforme de location de meublés touristiques vient d'annoncer ce mercredi 19 octobre la mise en place du numéro d'enregistrement à Versailles ainsi que dans 12 nouvelles villes de la région.

Près de 30 villes concernées. Avec la mise en place de l'enregistrement dans 13 nouvelles villes franciliennes, qui viennent s'ajouter aux 14 dont Paris déjà concernées, Airbnb entend «favoriser le développement responsable de la location de courte durée». Une politique qui vient, selon Airbnb, «soutenir l'application des règles qui encadrent les meublés touristiques» et «lutter contre la spéculation immobilière».

Le numéro d'enregistrement s'étend

Au total, 9 villes des Yvelines (78) font partie du lot, avec la très touristique ville de Versailles mais aussi Achères, Buchelay, Conflans-Sainte-Honorine, Hardricourt, Issou, Orgeval, Poissy et Villennes-sur-Seine. Tout comme Colombes, dans les Hauts-de-Seine (92), Créteil et Vincennes dans le Val-de-Marne (94) et enfin, Montigny-lès-Cormeilles, dans le Val d’Oise (95).

Concrètement, cela signifie qu'à partir de ce mercredi, les hôtes qui possèdent un appartement dans ces villes «ne pourront plus louer de meublés de tourisme tant qu'ils n'auront pas affiché sur leur annonce le numéro d’enregistrement obtenu en mairie», souligne la société américaine, qui rappelle que ces derniers «peuvent l'obtenir en suivant quelques étapes simples et gratuites sur le site web des municipalités».

Une manipulation déjà obligatoire à Paris depuis le 1er décembre 2017, afin de permettre à la Ville de contrôler le bon respect du Code du tourisme, qui limite la possiblité de louer sa résidence principale à 120 nuitées par an maximum. Et ce, alors que selon la municipalité parisienne, l'explosion du nombre de locations Airbnb a fait perdre plus de 20.000 logements qui auraient ainsi pu être loués sur le marché traditionnel.

Pour Juliette Langlais, la directrice des affaires publiques Europe d'Airbnb, il s'agit d'aider les municipalité à mieux «protéger l'offre de logements» face aux «phénomènes de spéculation indésirables» et ce, «tout en permettant aux hôtes de continuer à proposer leur logement en cette période de forte inflation». Pour preuve, les Français qui mettent leur logement sur Airbnb ont en médiane touché 3.800 euros en 2021, selon la société américaine.

En France, plusieurs autres villes ont décidé de mettre en place ce numéro d'enregistrement. A ce jour, 130 villes souvent touristiques ou assez fréquentées, comme La Rochelle, Bordeaux, Nantes ou encore La Baule sont concernées. Selon Airbnb, ce système de contrôle «continuera à être déployé dans de nouvelles villes durant les prochains mois».