Île-de-France : des perturbations encore à prévoir ce jeudi dans les transports en commun

Deux jours après la journée de grève nationale interprofessionnelle de ce mardi 18 octobre, qui a été suivie dans les transports en commun franciliens, des perturbations sont encore à prévoir pour la journée de jeudi.

La mobilisation se poursuit cette semaine dans les transports en commun franciliens. Après la journée de grève nationale de mardi, certaines lignes restaient perturbées ce mercredi et devraient l'être encore ce jeudi 20 octobre, malgré l'annonce de la SNCF d'un «retour progressif à la normale».

Quelques perturbations à prévoir

Quatre lignes du Transilien sont concernées, avec 2 trains sur 3 prévus sur les lignes H, J, L et R, tout comme sur le RER C. Partout ailleurs, le trafic sera normal sur le réseau SNCF.

Mouvement social local, jeudi 20 octobre :





Le trafic de la ligne sera perturbé.





Prévoyez en moyenne 2 trains sur 3.





Vérifiez vos horaires dès 17h via le calculateur d'itinéraires, la rubrique « Fiches horaires » du site https://t.co/h69N77po22 ou sur l’appli SNCF. — Ligne L (@LIGNEL_sncf) October 19, 2022

Du côté de la RATP, le trafic devrait être normal, excepté sur les tramways puisqu'un mouvement social localisé est prévu ce jeudi.

Les lignes T1, T3a et T3b seront très perturbées avec une exploitation partielle aux heures de pointe et sur des portions réduites des lignes seulement. Le trafic sera également perturbé sur la ligne T2 avec des trains en circulation seulement entre 5h30 et 10h puis entre 16h et 22h.

Les conducteurs de tramways de la RATP – qui ont déclaré ce mouvement mardi seulement – protestent notamment contre la modification de leurs conditions de travail entrée en vigueur le 1er août.

A l'instar de leurs collègues conducteurs de bus, ils doivent désormais travailler un peu plus tous les jours en échange d'une hausse de salaire afin d'adapter leurs conditions de travail à l'ouverture à la concurrence.