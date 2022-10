Jean Castex : l'ancien Premier ministre pressenti pour prendre la direction de la RATP

L’ancien Premier ministre Jean Castex, président de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France depuis son départ de Matignon, pourrait reprendre la direction de la RATP.

Après un mandat plus que mouvementé à Matignon, Jean Castex s’apprête-t-il à prendre un autre dossier brûlant, celui de la RATP ? «La Haute autorité de transparence de la vie publique a donné un avis favorable ce soir», a indiqué une source proche du dossier à l’AFP ce mardi soir, confirmant une information du site spécialisé Mobilettre.

Après avoir rendu les clés de Matignon et s’être accordé quelques semaines de vacances, Jean Castex avait été nommé à la tête du conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afit France). Selon les informations du média spécialisé, Jean Castex aurait préféré pouvoir prendre la tête de la SNCF, dirigée depuis 2019 par Jean-Pierre Farandou.

Il aurait toutefois rencontré le président Emmanuel Macron le week-end dernier, qui aurait proposé le poste de directeur de la RATP à Jean Castex, qui aurait accepté. Il prendrait ainsi la suite de Catherine Guillouard, qui a quitté la direction de la régie des transports parisiens en septembre pour des raisons personnelles.

Selon Mobilettre, «en tant que Premier ministre, Jean Castex a rendu plusieurs arbitrages relatifs au contexte institutionnel dans lequel la RATP va évoluer (...) ou sur la confirmation du monopole du GPSR (le service de sûreté maison de la RATP) sur les lignes du Grand Paris Express», prévu par la loi d’orientation des mobilités.

Une nomination qui étonne du côté des syndicats. «Compte tenu du cursus du garçon, on l'attendait pas forcément ici», a déclaré Bertrand Dumont, co-secrétaire du syndicat Solidaires RATP, ce mercredi à Franceinfo. «Que ce soit Elisabeth Borne, madame Guillouard, ou monsieur Castex, malheureusement la politique de privatisation et de casse totale de l'entreprise publique de transports parisienne sera la même. Ça ne va pas changer grand-chose, peut-être un peu sur la forme et encore. En tout cas, sur le fond, à la virgule près, le projet sera le même», a-t-il estimé.