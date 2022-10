Mort de Lola à Paris : «Nos concitoyens ne comprennent plus cette impuissance», selon Eric Ciotti

Invité de la Matinale de CNEWS ce mercredi 19 octobre, le député LR Eric Ciotti est revenu sur l’affaire du meurtre de Lola, 12 ans, à Paris.

Député des Alpes-Maritimes et candidat à la présidence LR, Eric Ciotti a donné ce mercredi sur CNEWS son point de vue sur le meurtre de la petite Lola et des citoyens français qui «ne comprennent plus cette impuissance» de l’État, selon lui.

«Il y a une immense émotion dans le pays, a déclaré lors la Matinale l’élu LR. Chacun partage cette émotion. Je suis père de famille, j’ai une fille qui a 12 ans, on mesure la douleur terrifiante des parents, des proches».

Le questeur de l’Assemblée nationale a notamment prôné la mise en place d’une mesure : le placement «en centre de rétention administrative pour les personnes qui subissent une Obligation de quitter le territoire français (OQTF)».

rétablir le «délit de séjour illégal»

Le député français souhaite rétablir le «délit de séjour illégal» qui a été «supprimé par Manuel Valls», a-t-il affirmé.

«Presque 90% des OQTF pour les étrangers en situation irrégulière ne sont pas appliquées, a ajouté Éric Ciotti. C’est à ça qu’il faut s’attaquer car nos concitoyens ne comprennent plus cette impuissance».

Cette interview du député LR intervient en pleine affaire Lola, qui secoue cette semaine le pays. Cette adolescente de 12 ans a été tuée dans des conditions atroces.

Quatre jours après la découverte du corps de l'adolescente dans une malle à Paris, Emmanuel Macron a reçu ses parents mardi à l'Élysée. De son côté, l'extrême droite continuait à incriminer l'immigration irrégulière.

Le même jour, plusieurs ministres sont montés au créneau: «un peu de décence, et respectez la douleur de la famille», a lancé la Première ministre Élisabeth Borne à la cheffe de file des députés RN Marine Le Pen, qui assurait devant l’Assemblée nationale que «la suspecte de cet acte barbare n'aurait pas dû se trouver sur notre territoire».

La principale suspecte, Dahbia B., une Algérienne de 24 ans, a été mise en examen lundi pour «meurtre» et «viol aggravé» et écrouée. Elle était entrée légalement en France en 2016 avec un titre de séjour étudiant, mais faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) depuis août dernier.