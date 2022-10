Sondage : près de 6 Français sur 10 favorables au placement en centre de rétention administrative de tous les étrangers en situation irrégulière

Près de six Français sur dix (58 %) sont pour le placement en centre de rétention administrative de tous les étrangers en situation irrégulière sur le territoire, d'après un sondage exclusif de l’institut CSA pour CNEWS publié ce mercredi 19 octobre.

Cette thématique est de retour dans le débat public depuis quelques jours avec le meurtre de la jeune Lola, collégienne de 12 ans dont le corps a été retrouvé dans une valise à Paris. La principale suspecte, une Algérienne de 24 ans, se trouvait en situation irrégulière dans l’Hexagone depuis 2019 et était sous le coup d’une OQTF (Obligation de quitter le territoire français, NDLR) depuis le mois d’août, mais laissée libre.

Alors que la grogne monte sur la question, notamment de la part des élus de droite (radicale ou non), le gouvernement a tenté de calmer les choses avec en première ligne Gérald Darmanin, qui a annoncé, ce mardi, la création de quelque 300 places supplémentaires dans les centres de rétention administrative. Actuellement, 1.850 places existent dans ces établissements, chargés de maintenir dans un lieu fermé un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français, dans l’attente de son renvoi. Il s’agit le plus souvent de profils connus des services de police. Des cas d’évasions de ces centres font aussi parfois l’actualité.

Reste que la question posée par l’institut CSA, et donc la réponse des sondés, concerne «tous» les étrangers en situation irrégulière. Il y a presque un an, en novembre 2021, Gérald Darmanin avait indiqué que le pays comptait entre «600.000 et 700.000» personnes dans ce cas. Les placer en centre de rétention relèverait donc d'une équation compliquée, mais le sondage révèle néanmoins une attente forte sur le sujet.

Les moins de 24 ans sont les plus réfractaires

Concernant l'âge des sondés, le sondage montre un large écart de considération suivant les générations. En effet, seuls les 18-24 ans sont, à une large majorité (65 %) à estimer qu’il ne faut pas placer en centre de rétention administrative les étrangers clandestins. A l'inverse, ils sont seulement 33 % à être pour, quand, à l’opposé, les plus de 50 ans sont 65 % favorables à cette idée.

A noter aussi qu’un écart de dix points existe entre les réponses des hommes (63 % sont pour le placement en rétention) et des femmes (53 %)

Pour ce qui est des résultats en fonction de la proximité politique des personnes interrogées, l’écart est immense entre la gauche et la droite. En ce sens, seulement 41 % des premiers sont favorables à une telle mesure, avec un minimum à 25 % pour les sympathisants d'Europe Ecologie-Les Verts. Chez les seconds, 82 % se sont déclarés pour. Les plus hauts scores se retrouvent chez les proches du Rassemblement national (85 %) et de Reconquête (93 %).

Sondage réalisé le 18 et 19 octobre par questionnaire auto-administré sur un échantillon représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus.