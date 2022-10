JO 2024 : à quoi ressemblera la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques ?

Sans doute moins regardée que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, celle des Jeux Paralympiques s'annonce pourtant tout aussi grandiose. Organisée le 28 août 2024 sur la place de la Concorde, cette soirée exceptionnelle a officiellement été présentée ce jeudi 20 octobre.

«Le conseil d'administration de Paris 2024 a validé le concept de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques dans la ville, pour une célébration au cœur de Paris qui s'annonce magique, entre les Champs-Elysées et la place de la Concorde», a ainsi communiqué le Comité d'organisation des Jeux Olympiques (Cojo) ce jeudi, avant de détailler les contours de cette cérémonie.

C'est officiel‼️La cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques de @Paris2024 se déroulera Place de la Concorde. Lieu historique au de Paris, qui symbolise l’unité de la Nation. Saisissons, tous ensemble, l’opportunité de ces Jeux pour changer le regard porté sur le handicap! pic.twitter.com/utIM0PCTOc — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) October 20, 2022

4.400 athlètes défileront sur les Champs-Elysées

Organisée le 28 août 2024, la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques aura lieu, pour la première fois dans l'Histoire des Jeux, après celle des JO en juillet, hors d'un stade. Elle prendra place en plein cœur de Paris, place de la Concorde, autour de laquelle défileront pas moins de 4.400 athlètes, représentants de 184 délégations venues du monde entier.

La cérémonie débutera par ce défilé qui s'élancera sur les Champs-Elysées «comme une haie d’honneur symbolique», avant de se poursuivre sur la place de la Concorde, aménagée pour être accessible à tous. Là, les athlètes pourront poursuivre leur parade tout autour de la place, sur laquelle seront aménagées des estrades pour les spectateurs.

L'idée est de réutiliser le stade qui aura été installé place de la Concorde, pour les Jeux Olympiques qui auront eu lieu quelques semaines auparavant. En outre, quatre scènes seront ajoutées dans les quatre coins de cette place sur lesquelles seront ajoutées des tribunes pour accueillir un maximum de personnes.

65.000 spectateurs attendus

Au total, 65.000 spectateurs pourront assister à cette cérémonie, dont 30.000 en accès gratuits en bas des Champs-Elysées, où d'autres «tableaux» du spectacle seront présentés. Telle «une mise en lumière exceptionnelle pour les athlètes devant le monde entier», peut-on lire dans le communiqué du Cojo.

«Paris 2024 a souhaité offrir une fenêtre d'exposition inédite sur les exploits des athlètes paralympiques et les valeurs qu’ils incarnent», s'est exprimé Tony Estanguet, et ce, selon les mots du président de Paris 2024, «en organisant la première cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques hors d’un stade».

«Cette cérémonie au cœur de la ville est un symbole fort de notre ambition de profiter de l'accueil des premiers Jeux Paralympiques dans notre pays pour placer la question de l'inclusion des personnes en situation de handicap au cœur de la société», a-t-il poursuivi, souhaitant réaliser une cérémonie d'ouverture «à la hauteur des exploits» des athlètes paralympiques.

En outre, un spectacle pyrotechnique tiré depuis la place de la Concorde viendra clore l'événement, qui sera également retransmis à la télévision. «Cette cérémonie va être conçue comme un festival de musique, avec plusieurs scènes qui peuvent jouer simultanément ou successivement», a d'ailleurs fait savoir Thierry Reboul, le directeur de la marque Paris 2024.

Un vrai spectacle confié à Thomas Jolly, récemment choisi pour être le directeur artistique des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques, qui va dévoir répondre à la «commande de Tony Estanguet», selon Thierry Reboul, «qui est de pouvoir ouvertement afficher la même ambition et le même niveau d'exigence que celui qui nous a amenés à la cérémonie d'ouverture olympique».