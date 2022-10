Les routiers passent 9 % de leur temps au volant sur leur téléphone, selon une étude

Une étude publiée ce jeudi 20 octobre par l'Association des sociétés françaises d'autoroutes (ASFA) et le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) révèle que les chauffeurs routiers passent 9 % de leur temps au volant sur leur téléphone.

Grâce à deux caméras ayant capté près de 50 heures de vidéo, une enquête a permis de révéler les mauvaises pratiques liées à l’usage du téléphone chez les chauffeurs routiers. Ce jeudi, l'Association des sociétés françaises d'autoroutes (ASFA) et le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) ont ainsi publié une étude révélant que les chauffeurs routiers passent 9% de leur temps au volant sur leur téléphone.

Les chauffeurs routiers passent 9 % de leur temps de conduite sur autoroute au téléphone ! Pour la sécurité de tous, #Surautoroute le #téléphone on l’oublie !



En savoir plus https://t.co/bF0sImXYJH pic.twitter.com/FHbPCgx5cU — ASFA Autoroutes (@ASFAutoroutes) October 20, 2022

Pour parvenir à ce résultat, deux caméras ont donc été mises sur les camions de trois volontaires, une à l’intérieur de l’habitacle pour suivre le chauffeur, et une autre à l’extérieur pour se focaliser sur la route. Au total, près de cinquante heures de vidéo, captées le jour et la nuit en juillet dernier, ont été récupérées pour cette étude.

2,4 secondes en moyenne sans regarder la route

En moyenne, les chauffeurs se sont servis de leur téléphone dix fois par heure lorsqu’ils étaient en pleine conduite, avec une durée d’usage de l’appareil évaluée à 32 secondes. L’ASFA a calculé que le temps moyen passé sur le téléphone par ces derniers représentait 9 % de leur temps de conduite.

Au total, les conducteurs soumis au test ont arrêté de regarder la route 2,4 secondes en moyenne, avec des pointes maximales de 7 secondes, soit l’équivalent respectif de 60 et 175 mètres parcourus à une vitesse de 90km/h.

Malgré les limites de l’étude, avec un panel très restreint et l’avertissement des chauffeurs à la pose de caméras, cette dernière a mise «en évidence une habitude qui semble installée», selon le Cerema.

Les poids lourds impliqués dans 50 % des accidents en 2022

Le nombre de morts sur les routes françaises est en augmentation cette année avec 136 décès recensés entre le 1er janvier et fin septembre 2022, contre 126 sur la même période en 2019, dernière année comparable en termes de trafic. Pour la première fois depuis 2017, deux agents chargés de sécuriser les routes ont péri sur les autoroutes de l’Hexagone cette année.

A cela s’ajoute la hausse des accidents corporels ou matériels cette année, largement causés par les poids lourds. Ces derniers seraient responsables de la moitié des accidents alors qu’ils ne représentent que 15 % du trafic selon Christophe Boutin, le délégué général de l’ADFA, interrogé par La Dépêche.

L’an dernier, l’étude conjointe de l’ASFA et du Cerema avait conclu que 8 % des automobilistes et 14 % des chauffeurs de poids lourds tenaient leur téléphone en main en conduisant.