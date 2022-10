Squat : les députés Renaissance déposent une proposition de loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite

Ce mardi 18 octobre, les députés Renaissance ont déposé une proposition de loi, portée par Guillaume Kasbarian et Aurore Bergé, visant à protéger les logements contre l’occupation illicite (le squat) et à mieux sanctionner cette infraction.

Les députés Renaissance ont déposé, ce mardi 18 octobre, à la Présidence de l’Assemblée nationale, une proposition de loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.

Porté par la cheffe de file Renaissance Aurore Bergé et le Président de la Commission des Affaires Economiques Guillaume Kasbarian, le document vise à mieux sanctionner les squats.

«Les petits propriétaires sont une réalité, et un tiers d’entre eux sont des retraités. Les revenus qu’ils tirent de leur bien en location sont absolument indispensables pour leur garantir une retraite sereine», ont estimé les députés Renaissance.

«Ils n’ont pas, comme les gros bailleurs, les moyens de faire protéger leurs logements des squatteurs par des entreprises de surveillance, ou de faire gérer leurs biens par des tiers», ont-ils ajouté.

De ce fait, «les squats, à la fois violation de la sphère intime et privation de l’usage de la propriété, sont ressentis si fortement, par tous, comme une injustice criante contre laquelle, après les évolutions de la loi ASAP en 2020, qui ont déjà accéléré les procédures, ce texte vient encore conforter les possibilités à la main des propriétaires», indique le document.

Cette proposition de loi devrait alors «clarifier la définition juridique du squat» et accélérer «les procédures dans le litige de loyer». Elle devrait également «rendre opératoire la possibilité de résilier le bail pour manquement aux obligations contractuelles du locataire» et pénaliser «le fait de rester dans le logement en dépit d’une décision de justice défavorable».

Des modifications de loi pour réprimer le squat

Parmi les modifications proposées par les députés Renaissance, celle de l’article 226-4 du code pénal.

En effet, ce dernier estime que «l'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende».

Pour les députés Renaissance, la punition passera à «trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende».

D’ailleurs, cela ne sera pas la seule modification entraînée à cet article. En effet, les députés veulent insérer les mots «ou le maintien» après le mot «introduction» et la phrase «qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale et qu’il soit meublé ou non» après le mot «autrui».

L’article en question donnerait alors : «L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale et qu’il soit meublé ou non, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende».